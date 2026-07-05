Noruega celebró con la “remada vikinga” tras eliminar a Brasil del Mundial y clasificar a cuartos

Con la clasificación a los cuartos de final ya asegurada, los futbolistas de Noruega repitieron este sábado la celebración conocida como la “remada vikinga” , un festejo que se convirtió en una de las postales del equipo durante este Mundial. Tras la victoria por 2-1 sobre Brasil , titulares y suplentes se reunieron frente a una de las cabeceras del estadio para compartir el ritual junto a los hinchas.

En esta oportunidad, el encargado de conducir la celebración fue Erling Haaland. El delantero tomó un palo de bombo y comenzó a marcar el ritmo, mientras sus compañeros, sentados sobre la cancha, acompañaban cada golpe con el característico movimiento de remar. Desde las tribunas, los simpatizantes noruegos replicaron la coreografía.

¡HAALAND, NORUEGA Y EL REMO QUE ELIMINÓ A BRASIL! pic.twitter.com/kQqHw6kUQq

La selección escandinava ya había realizado el mismo festejo tras eliminar a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final. La ceremonia está inspirada en la tradición vikinga y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones nórdicas. Durante los partidos de Noruega, los hinchas suelen acompañarla con el grito “¡Ror!” , que significa “remar” en noruego.

El festejo llegó después de otra noche histórica para Noruega . Con un doblete de Haaland, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken derrotó 2-1 al pentacampeón Brasil y avanzó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Además, el delantero alcanzó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores del torneo, con siete tantos.

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Fuente: La Nación