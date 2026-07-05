Esta casa tiene una cascada que pasa por abajo del living y se vende en casi US$23 millones

Imagínense vivir en una casa donde una cascada natural pasa literalmente por debajo de su sala de estar. Parece sacado de una película, pero es real: la propiedad se encuentra en Aspen, Colorado, Estados Unidos , y está a la venta por US$22,7 millones.

Ubicada en el número 87 de Magnifico Drive, en la zona de Lower Red Mountain, la residencia fue construida sobre un terreno de aproximadamente 3475 m². Una cascada activa atraviesa la propiedad y fluye directamente debajo de la estructura , creando un paisaje singular.

Con aproximadamente 492 m², la propiedad combina la estética de un chalet alpino con el lujo contemporáneo de la montaña. Cuenta con cinco suites y cinco baños, además de un garaje para dos coches.

En el interior, el diseño refuerza el estilo típico de Aspen, con vigas de madera a la vista, techos altos y una gran chimenea de piedra como punto focal del área social. Grandes ventanales y puertas de cristal ayudan a integrar el interior y el exterior, enmarcando las vistas de las Montañas Rocosas y el Paso de la Independencia (un puerto de montaña de gran altitud).

La cocina de estilo gourmet está integrada con el comedor y fue diseñada para aprovechar las vistas panorámicas, creando un ambiente que funciona tanto para el uso diario como para recibir invitados.

Una de las características más singulares de la casa es la suite principal, que cuenta con un sistema de oxígeno ajustable diseñado para mejorar la adaptación a la altitud de Aspen y proporcionar comodidad durante el sueño.

La residencia también fue objeto de mejoras centradas en el bienestar , que incluyen un gimnasio privado con sauna de infrarrojos, sistemas inteligentes de automatización y control climático, y soluciones diseñadas para la vida en la montaña.

Desde el exterior, el paisaje refuerza el carácter casi surrealista de la propiedad: los jardines y las zonas al aire libre están atravesados ​​por una cascada natural que recorre el terreno , creando un entorno de refugio en medio de las montañas.

La casa está ubicada en Red Mountain, una zona apodada " Montaña de los Multimillonarios" porque concentra algunas de las propiedades más valiosas de Aspen.

Fuente: La Nación