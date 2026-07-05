Video: atropelló a un policía durante los festejos por el triunfo de la Selección, intentó escapar y terminó detenido

Un hombre de 26 años fue detenido en la localidad neuquina de Aluminé luego de escapar tras haber haber atropellado a un policía que participaba de un operativo de seguridad durante los festejos por la victoria de la Selección argentina frente a Cabo Verde.

El agente, por su parte, permanece internado en una clínica de San Martín de los Andes, donde continúa bajo observación médica.

El episodio ocurrió el viernes por la noche, cuando un Volkswagen Gol rojo embistió al efectivo en medio de la celebración. La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y en el que también puede verse que una vecina sufrió golpes de menor gravedad.

Después del impacto, el conductor no se detuvo para asistir a los heridos y abandonó el lugar. Mientras tanto, vecinos y otros policías auxiliaron al efectivo lesionado y, poco después, se puso en marcha un operativo para localizar al responsable.

Según informó el portal Alerta Digital , la búsqueda dio resultado gracias a la información aportada por vecinos de la zona. Con esos datos, los investigadores encontraron el Volkswagen Gol estacionado en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida RIM 26 y Monseñor Cagliero, en Aluminé.





Al llegar al domicilio, los efectivos constataron que el auto estaba dentro del patio de la propiedad, por lo que solicitaron una orden judicial para poder intervenir. En el lugar también realizaron una inspección del vehículo, tomaron fotografías y llevaron adelante distintas medidas periciales que servirán para reconstruir cómo ocurrió el hecho.

Cerca de las 23:30, el sospechoso salió de la casa y, de acuerdo con la información oficial, comenzó a insultar a los policías y a arrojarles distintos objetos. Ante esa situación fue reducido y demorado. Luego lo trasladaron al hospital local para que fuera sometido a una revisión médica y, por disposición de la fiscal Laura Pizzipaulo, quedó alojado en una dependencia policial.

La víctima fue identificada como el sargento ayudante Bernardo Troncoso. En primera instancia recibió atención en el hospital de Aluminé, donde, según publicó Diario Río Negro , le diagnosticaron politraumatismos .

Debido a que necesitaba estudios de mayor complejidad, posteriormente fue derivado a una clínica de San Martín de los Andes. Allí continúa internado bajo evaluación médica y, de acuerdo con el parte médico, deberá cumplir un período de reposo laboral para completar su recuperación.

Fuente: TN