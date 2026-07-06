Negocio de US$600 millones: cinco empresas se quedaron con el 41% de la codiciada cuota Hilton de carne premium a Europa

El Gobierno oficializó este lunes la distribución del cupo de exportación de carne vacuna enfriada deshuesada de alta calidad correspondiente a la Cuota Hilton para el ciclo comercial comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027 . Lo hizo mediante la resolución 105/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial. Se trata del tradicional contingente arancelario que la Unión Europea (UE) asigna cada año a la Argentina y que permite exportar cortes bovinos premium con arancel preferencial hacia ese destino. Para este período también quedó aprobado el registro de empresas habilitadas para operar dentro del contingente otorgado por el Reino Unido , que continuará administrándose bajo el criterio internacional de “primero llegado, primero servido”. En el caso de la Cuota Hilton cinco empresas tendrán el 41% del reparto.

Según el consultor ganadero Víctor Tonelli, se trata de un negocio que representa alrededor de unos US$600 millones; a razón de US$20.000 la tonelada precio FOB, a valores actuales, que podría incrementarse hasta US$2000 en el futuro próximo: “Hay plantas frigoríficas que el negocio les implica unos US$80 millones″.

La resolución distribuyó 29.333,175 toneladas correspondientes al cupo europeo que en comparación al ciclo anterior, la cuota distribuida era de 28.805 toneladas. Mientras que el Reino Unido mantiene un contingente de 111 toneladas para carne vacuna enfriada deshuesada de calidad superior, de acuerdo con el esquema vigente.

Según recordó la normativa, el régimen actual de distribución fue aprobado a fines de 2025 y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2030 , mientras que el proceso de inscripción para este nuevo ciclo permaneció abierto entre el 27 de mayo y el 10 de junio de este año.

En total se inscribieron 88 postulantes interesados en acceder a una licencia de exportación dentro del contingente, contra 74 del año pasado. Tras analizar la documentación presentada, Agricultura resolvió rechazar algunas solicitudes por incumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen vigente.

En la categoría Industria fueron desestimadas las presentaciones de Frigorífico Villa Olga SA , Frigorífico Coronel Moldes SA e Industria Cárnica del Oeste SRL , debido a que no acreditaron el requisito de contar con al menos un año de antecedentes exportadores previo a la adjudicación.

En tanto, dentro de la categoría Proyectos Conjuntos , quedaron excluidas Ganeco SRL , Q Carne SA , Tresnal Agropecuaria SA y Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. por tener penalidades y no cumplir con distintos requisitos documentales previstos por la normativa, entre ellos la presentación del compromiso de remisión de hacienda de los productores participantes o la inscripción correspondiente como operador exportador, según se dijo.

Uno de los aspectos relevantes de la resolución fue el reconocimiento formal como Grupo Económico de las firmas Black Bamboo Enterprises SAU , Frigorífico Alberdi SA , Meatex SA (ex Mattievich) y Carnes Pampeanas SA , pertenecientes al Grupo Lequio . En consecuencia, las toneladas asignadas podrán ejecutarse indistintamente en cualquiera de los establecimientos frigoríficos que integran ese grupo.

Entre las empresas de la categoría Industria, Swift Argentina volvió a quedarse con la mayor porción del cupo al recibir 3509,844 toneladas . Le siguieron Frigorífico Rioplatense , con 2358,356 toneladas ; Arre Beef , con 2227,589 toneladas ; y Frigorífico Gorina , con 2219,104 toneladas . Si se considera al Grupo Lequio como un único actor económico —integrado por Carnes Pampeanas, Frigorífico Alberdi, Black Bamboo y Meatex —, sus cuatro plantas reúnen 1708,165 toneladas , lo que lo ubica como el quinto mayor adjudicatario para el ciclo comercial 2026/2027 pese a que recibió en conjunto unas 301 toneladas menos que en el año anterior.

Detrás aparecen Quickfood , con 1502,909 toneladas ; Azul Natural Beef , con 1461,476 toneladas ; e Importadora y Exportadora de la Patagonia , con 1235,717 toneladas . También recibieron asignaciones relevantes Coto, Compañía Bernal, Frimsa, Friar, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Logros , entre otros frigoríficos exportadores.

De esta manera, Swift Argentina, Frigorífico Rioplatense, Arre Beef, Frigorífico Gorina y el Grupo Lequio concentrarán en conjunto 12.023,058 toneladas , equivalentes prácticamente al 41% de las 29.333,175 toneladas .

En comparación con la distribución del ciclo 2025/2026 , el nuevo reparto modificó parcialmente el mapa de los principales exportadores de carne vacuna de alta calidad. El mayor beneficiado fue Swift Argentina , que pasó de 2554,740 a 3509,844 toneladas , con un incremento cercano a las 955 toneladas , lo que le permitió consolidarse como el principal adjudicatario del contingente. También mejoró su participación Frigorífico Rioplatense , que elevó su asignación de 2072,653 a 2358,356 toneladas , mientras que Arre Beef recibió 2227,589 toneladas , unas 118 toneladas más que en el ciclo anterior. Por su parte, Frigorífico Gorina prácticamente mantuvo su volumen, con 2219,104 toneladas , apenas unas 10 toneladas menos que el año pasado.

En contraste, Quickfood registró una de las mayores bajas entre las grandes exportadoras, al pasar de 2058,202 a 1502,909 toneladas , una reducción de alrededor de 555 toneladas .

En la categoría Proyectos Conjuntos , las mayores adjudicaciones correspondieron a Malefu Agropecuaria , con 422,046 toneladas ; la Agrupación de Productores ULSA , con 365,315 toneladas ; Carnes Vireyes , con 282,891 toneladas , y Abuelo Julio , con 257,158 toneladas . También figuran asociaciones de criadores como Hereford , Angus , Brangus , Limousin y Braford , además de distintos proyectos integrados por productores.

En total, Agricultura distribuyó 26.450,101 toneladas para la categoría Industria y 2938,899 toneladas para Proyectos Conjuntos , completando así el volumen asignado por la UE para este ciclo.

La resolución también determinó la conformación inicial del Fondo de Libre Disponibilidad , integrado por 55,825 toneladas , que posteriormente podrá incrementarse automáticamente con los saldos derivados de penalidades o redistribuciones previstas por el régimen. En relación al año pasado, el Fondo de Libre Disponibilidad cayó de 583 toneladas a algo más 55 toneladas.

El Gobierno recordó además que durante el ciclo 2025/2026 la Argentina ejecutó la totalidad del cupo asignado, aunque algunas empresas acumularon penalidades por incumplimientos parciales, cuyos remanentes pasan ahora a integrar ese fondo.

Respecto del contingente correspondiente al Reino Unido , Agricultura aprobó el listado de empresas habilitadas para exportar durante el ciclo 2026/2027.

Entre ellas figuran Swift Argentina , Frigorífico Gorina , Frigorífico Rioplatense , Arre Beef , Quickfood , Frimsa , Rafaela Alimentos , Campo y Faena , Santa Giulia , Frigorífico General Pico , Abuelo Julio , Dagrex , Grupo Semillero y Malefu Agropecuaria , entre otras. La asignación de ese cupo continuará realizándose bajo el criterio internacional de “primero llegado, primero servido” , a partir de las solicitudes registradas en el Sistema de Administración de Cuotas de Exportación (Siace).

Por otra parte, los adjudicatarios de la categoría Proyectos Conjuntos tendrán un plazo de 60 días corridos para ratificar o rectificar el listado definitivo de productores que integran cada proyecto, conforme a lo previsto por el régimen vigente.

Finalmente, la cartera agrícola aclaró que la distribución del cupo no implica automáticamente la emisión de los Certificados de Autenticidad , ya que cada adjudicatario deberá cumplir previamente con la totalidad de los requisitos aduaneros, comerciales y sanitarios exigidos tanto por la UE como por el Reino Unido para concretar las exportaciones.

Para Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la adjudicación del cupo para el próximo periodo se publicó de acuerdo a lo previsto en el reglamento. “Nuestro criterio es que está muy bien realizada porque respeta el reglamento establecido y la adjudicación que tiene cada planta. Inclusive también hay algunas plantas nuevas, que eso también es bueno porque incrementa la participación de empresas frigoríficas en el negocio. Estimo que el cumplimiento se va a hacer en tiempo y forma, aguardando también la posibilidad concreta de hacer alguna bilateral con la UE para considerar temas pendientes”, dijo a LA NACION.

Fuente: La Nación