¿Vienen del espacio?: qué son y por qué aparecieron unas misteriosas esferas metálicas en las playas de Australia

La Agencia Espacial Australiana investigó el origen de las misteriosas “esferas metálicas” que aparecieron el viernes pasado en las playas del norte de Queensland; según los registros preliminares, habrían llegado desde el espacio exterior .

De acuerdo a la agencia australiana , indicó que estos elementos probablemente pertenecieron a una nave espacial que cayó en el mar hace días . Durante la etapa de reconocimiento, los bomberos de la ciudad costera de Forrest Beach utilizaron trajes especiales de protección contra materiales peligrosos, al tiempo que delimitaron una zona de exclusión.

Este lunes, un portavoz de la entidad espacial del país oceánico confirmó que las esferas fueron recuperadas y que se consideran seguras, por lo que no representan un daño ambiental y ecológico para la región costera donde aparecieron.

ABC Australia compartió el comunicado completo del portavoz, donde mencionó las características de estos elementos misteriosos: “Los objetos recuperados parecen ser recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial . La Agencia identificó la fuente probable. La ubicación y las características de los objetos coinciden con los restos de un cuerpo de cohete extranjero que reingresó recientemente a la atmósfera desde la órbita”.

“La Agencia continúa colaborando con las autoridades internacionales para confirmar formalmente el vehículo de lanzamiento y el país desde el que se realizará el lanzamiento ”, completó.

Por otra parte, la entidad advirtió que en los próximos días podrían encontrarse más elementos similares y potencialmente peligrosos , por lo que es necesario tener precaución y evitar el contacto directo con estos materiales , en particular por la posible contaminación que puedan representar para el ser humano.

“Nunca toque, mueva ni recoja objetos sospechosos de ser desechos espaciales . Son peligrosos, aléjese y póngase en contacto con los servicios de emergencia”, insistió el portavoz.

En diálogo con el medio antes mencionado, Alice Gorman , arqueóloga y profesora asociada de la Universidad de Flinders, participó del reconocimiento de estas esferas metálicas y explicó que “muchos cohetes y naves espaciales cuentan con sistemas de combustible líquido que implican combustibles a alta presión almacenados en recipientes a presión fabricados con materiales resistentes” .

Estos recipientes tienen un punto de fusión más alto que la temperatura que alcanzan cuando regresan a la atmósfera, por lo que no llegan a desintegrarse . “Los elementos de estas características pueden flotar si no contienen combustible, por lo que es probable que lleguen a la orilla”, dijo y sentenció: “Vamos a ver más de esto: más cohetes significan más basura espacial” .

Las esferas metálicas fueron halladas por pescadores de cangrejos , a quienes la Policía les ordenó abandonar sus redes y alejarse de la zona inmediatamente. En un principio pensaron que se trataba de boyas que flotaban sobre el agua, hasta que las autoridades constataron que se trataba de algo más grave.

Mientras se realizaban los estudios pertinentes en las redes sociales, los habitantes de Forrest Beach manifestaron su temor y dudas al respecto; hasta circularon versiones de una invasión interestelar , que rápidamente quedaron desmentidas por la Agencia Espacial Australiana .

Fuente: La Nación