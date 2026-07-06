Cuándo juega Argentina vs. Egipto, por el Mundial 2026

Este martes, la selección argentina y Egipto se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que comienza a las 13 (horario argentino), se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio avanzó de ronda pero sufrió mucho más de lo pensado para derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles de la albiceleste los convirtieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, mientras que Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos africanos. El gran objetivo de la Argentina es defender el título obtenido en Qatar 2022, aunque para eso deberá mejorar algunos aspectos que lo dejaron expuesto frente a los caboverdianos.

Los Faraones, por su parte, pasaron por penales luego de empatar 1 a 1 con Australia por los tantos de Emam Ashour -E- y Mohamed Hany en contra -A-. En la tanda, los egipcios festejaron por 4 a 2 gracias a las anotaciones de Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid. Por el lado de los australianos convirtieron Jackson Irvine y Awer Mabil, pero malograron sus remates Harry Souttar y Lucas Herrington.

De cara al compromiso de este martes, Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, tendría en mente algunas modificaciones para mejorar los aspectos negativos del sufrido triunfo ante Cabo Verde. Lo que está claro, aunque la resiliencia le permitió a la albiceleste sacar adelante un partido complejo, es que está en deuda en cuanto al funcionamiento. “Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que viene e intentar sacar cosas positivas que, más allá del pase a octavos de final, creo que las hubo porque hicimos cosas buenas. Y corregir las malas, porque fueron muchas también", dijo Lionel Messi al término del encuentro. El Mundial no da tregua ni margen de error. Por eso, los cambios son obligatorios.

En primer lugar, Nicolás Tagliafico podría reemplazar a Facundo Medina, que se acalambró y pidió el cambio en ante los africanos. En la mitad de la cancha, una zona en déficit principalmente por el bajo ritmo de juego, Leandro Paredes se habría ganado un lugar en el once inicial tras su buen ingreso contra Cabo Verde. La duda está en saber a quién reemplazará, con Thiago Almada y Alexis Mac Allister como principales candidatos a salir. En caso de que el que salga sea el futbolista de Liverpool, el cuerpo técnico igualmente evaluaría sacar a Almada para que ingresen Nicolás González o Giuliano Simeone. Por último, Julián Álvarez podría volver a la titularidad en lugar de Lautaro Martínez, que sigue sin mostrar su mejor versión como acompañante de Messi.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.40 contra los 10.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Egipto. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

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Fuente: La Nación