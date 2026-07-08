Milei viaja a Tucumán: espera una foto de Santilli con gobernadores afines y no tener que cruzarse con Victoria Villarruel

Javier Milei viajará esta noche a Tucumán para participar de la víspera del 9 de julio y conmemorar allí el 210° aniversario de la Independencia argentina. El acto está previsto que se realice en la Casa Histórica , ubicada en la capital provincial. Allí estará hasta entrada la madrugada, cuando tiene previsto regresar a Buenos Aires para participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana, este jueves por la mañana.

En el acto, entre otros, estarán presentes más de una docena de gobernadores. Junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli , se espera una foto de impacto político con los mandatarios que asistirán a la conmemoración.

En Tucumán, Milei será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo . Y se podría registrar una foto de fuerte voltaje político en medio de las negociaciones del Ejecutivo con los mandatarios provinciales por los apoyos que buscan para lograr la reforma electoral.

Además estará presente el Gabinete en pleno; la secretaria general de la Presidencia Karina Milei , y el titular de la Cámara baja, Martín Menem . Quien no participará por motivos personales es la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich .

Aunque es de los gobernadores afines al Gobierno nacional, Jaldo invitó por protocolo a la vicepresidenta Victoria Villarruel , con quien el líder libertario y sus principales figuras no tienen ningún tipo de relación desde hace casi dos años.

Villarruel, según confirmó al diario tucumano La Gaceta el ministro de Gobierno Regino Amado , llegará en un vuelo distinto a los de Milei y su Gabinete, y tendrá su propia comitiva.

“Está confirmado también que viene la vicepresidenta en otro vuelo. Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan . Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe”, dijo Amado.

La idea de Balcarce 50 es que ni siquiera se crucen , tal como sucedió el último 20 de junio, cuando ambos coincidieron en la conmemoración del Día de la Bandera, en Rosario. Estuvieron a pocos metros de distancia, pero no se vieron cara a cara, ni se saludaron .

La primera vez que Milei viajó a Tucumán para el Día de la Independencia fue en 2024, con el Pacto de Mayo como telón de fondo. En tanto el año pasado suspendió su viaje alegando cuestiones climáticas que impedirían el regreso a Buenos Aires durante la madrugada y en medio de una fuerte deserción de mandatarios provinciales . En la previa a esa cancelación se había conocido que solo tres gobernadores irían a la celebración.

Como contrapartida de ese escenario, en esta oportunidad se espera que haya 13 gobernadores en San Miguel de Tucumán .

Pero ahora se espera que asistan Alfredo Cornejo de Mendoza; Juan Pablo Valdés de Corrientes; Marcelo Orrego de San Juan; Gustavo Sáenz de Salta; Raúl Jalil de Catamarca; Carlos Sadir de Jujuy; Rogelio Frigerio de Entre Ríos; Rolando Figueroa de Neuquén; Ignacio Torres de Chubut; Claudio Vidal de Santa Cruz; Leandro Zdero , de Chaco; Elías Suárez de Santiago del Estero y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto .

Esas presencias son centrales para el gobierno de cara a las negociaciones que lleva adelante para lograr la derogación de las PASO, incluido en su proyecto de reforma política. Según confirmaron cerca de Santilli , principal enlace con los mandatarios, él viajará con el resto del Gabinete y en suelo tucumano habrá “una foto previa a la vigilia con los gobernadores” , describieron dando por tierra la posibilidad de una reunión previa.

El discurso de Milei se espera que dure alrededor de 20 minutos . Ya está escrito y tiene 17 páginas . Será en el marco de la cadena nacional que comenzará a la medianoches y que, además de incluir las palabras presidenciales, contará con la entonación del himno nacional y transmitirá parte del acto organizado por Jaldo.

El mandatario viajará esta noche y volverá a Buenos Aires durante la madrugada . Para este jueves tiene previsto asistir, también junto a todo su Gabinete, al tradicional Tedeum de la Catedral Metropolitana.

Su viaje está planeado para esta noche junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en tanto que en otro vuelo irá el Gabinete en pleno .

También fueron invitaron legisladores, pero estos deberán ir por su cuenta si quieren asistir. Así lo explicaron a LA NACION fuentes de la organización. El avión grande que suele usarse en casos como este está en Venezuela, donde el Gobierno argentino envió ayuda tras los devastadores terremotos ocurridos dos semanas atrás, por lo que no se cuenta con esa aeronave oficial.

Fuente: La Nación