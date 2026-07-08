“Tus 15 años siempre serán recordados”, el doloroso mensaje del padre de Agostina el día en que la menor hubiese cumplido años

Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, cumpliría hoy 15 años y en medio de la investigación se conoció el emotivo video que realizó su padre para recordarla.

“Tus 15 años siempre serán recordados”, así comienza el video que Gabriel Vega, padre de la menor, realizó para recordar a su hija. En el archivo, que dura casi cinco minutos, muestra diversas imágenes de la adolescente sola o con familiares.

En el cierre del video, señaló: “En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina”.

Conforme a la información compartida a la agencia Noticias Argentinas, los familiares paternos realizarán este miércoles una misa en la que impulsarán una vez mas el pedido de justicia.

La familia materna, en tanto, confirmó a Noticias Argentinas que por el momento no tienen preparada hacer alguna conmemoración por el día en el que la menor cumpliría años.

Tiempo atrás Melisa Heredia, la mamá de la adolescente, contó que tenían organizado un festejo por los 15 años y que la víctima ya había elegido un vestido: “Es algo muy doloroso”.

Días atrás se conoció una carta abierta que escribió el padre de la víctima en la que manifestó que la causa “no es un juego” sino que “se trata del femicidio de mi hija” y fue en respuesta por supuestas “acusaciones y descalificaciones” dirigidas hacía él y a su equipo de abogados.

“Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece”, afirmó.

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero son los cuatro acusados que tiene la causa hasta el momento. El primero de ellos está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado, mientras que los demás detenidos son por encubrimiento agravado.

Dos de los detenidos fueron trasladados desde la cárcel de Bouwer en la ciudad de Córdoba a la prisión de Cruz del Eje en el norte de la provincia. Se trata de Barrelier, el principal acusado, y Fassetta, imputado de encubrimiento doblemente calificado.

El fiscal Raúl Garzón les dictó la semana pasada a los dos la prisión preventiva y también a Soledad Andreani, acusada y detenida por encubrimiento doblemente agravado.

Los dos hombres estaban presos en Bouwer aislados en el área de Enfermería y la decisión fue que sigan en esa condición, pero en una celda en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, donde permanecerán monitoreados las 24 horas.

La resolución se tomó por razones de seguridad, tanto para preservar la integridad de los detenidos como para mantener el orden dentro del establecimiento penitenciario.

Las dos mujeres imputadas en la causa -Andreani y Marianella Palmero- continuarán alojadas en el Centro Médico del complejo de Bouwer. Ambas están aisladas.

Fuente: La Nación