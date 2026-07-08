El Gobierno reunió a su mesa política con la nueva estructura tras la salida de Manuel Adorni

Este miércoles, antes del feriado por el Día de la Independencia , el Gobierno reunió a su mesa política por primera vez desde la salida de Manuel Adorni.

Este encuentro, que en su momento usaron para ratificar que Adorni seguía como jefe de Gabinete pese al escándalo, ahora se convirtió en el canal para exponer la nueva disposición de roles, con Diego Santilli como flamante coordinador de los ministros.

Según informaron de manera oficial, la mesa política pasará a tener una periodicidad semanal “con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria”.

Junto a Santilli arribó su vicejefe Ignacio Devitt , que ya integraba la mesa política libertaria desde que se sumó a la gestión actual de la mano de Adorni.

El otro vicejefe, Gustavo Coria , de Interior, no fue de la partida.

De los nuevos funcionarios también dio el presente el secretario de Medios, Fabián Fernández , pero no así el vocero Adrián Ravier.

Por el resto, estuvo el plantel estable: la secretaria general, Karina Milei ; el estratega Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora Patricia Bullrich ; el titular de Diputados, Martín Menem ; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El eje del encuentro fue el repaso de los principales proyectos en curso. Según pudo saber LA NACION , el de Inocencia Fiscal II se fijó como una de las prioridades.

Una vez que la Presidencia termine de pulirlo, se remitirá al Congreso. Oficialmente la Casa Rosada informó que ingresará por Diputados a partir del 20 de julio.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para incentivar a que los ahorros no declarados de los argentinos ingresen al circuito formal de la economía sin penalidades.

El nuevo texto, que complementará a la ley de inocencia fiscal que el Gobierno ya sancionó pero que no generó el efecto esperado para volcar los “dólares del colchón”, incorpora cambios destinados a ampliar el acceso al régimen, fortalecer la seguridad jurídica y dar mayores garantías a quienes se plieguen, tal como adelantó este medio.

Este miércoles, desde la Rosada informaron que el nuevo proyecto incorpora “aportes técnicos de profesionales del sector”.

Durante la mesa política, los integrantes del oficialismo ratificaron que el jueves 16 de julio se tratará en el Senado la ley de inviolabilidad de la propiedad privada , que no pudo debatirse en la última sesión porque si La Libertad Avanza (LLA) habilitaba el quorum, la oposición podía arremeter con la interpelación y la moción de censura contra Adorni.

De acuerdo a fuentes oficiales, durante la mesa política Caputo " presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad" y, en eso, hizo énfasis en el crecimiento de la construcción de 6,3% mensual y 4,1% interanual en mayo.

Esos datos, que se conocieron hoy en base a información del Indec, surgen en un contexto oscilante para esa rama de la actividad.

Hoy también se publicaron números de la industria, que marcaron un crecimiento intermensual de 0,4%, aunque con un acumulado de enero a mayo que cayó 3,1%. A su vez, 14 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

El Gobierno tiene por delante también el desafío clave de lograr anular las PASO, pero para eso todavía el camino no está allanado . La Casa Rosada pretende la eliminación, pese a que aún no tiene los votos. Dentro de la discusión, entonces, se baraja la suspensión para el año próximo e incluso que se sumen colectoras legislativas a la boleta única.

En una entrevista con LA NACION , Santilli dijo que la reforma política -que incluye la eliminación de las PASO- debería estar aprobada este año, aunque buscó evitar celeridad (dijo que no era necesario que fuera “hoy o mañana”).

El nuevo jefe de Gabinete trabaja junto a los primos Menem y Devitt para intentar convencer a los gobernadores aliados de que apoyen la expulsión de las primarias. Este miércoles, tras reunirse con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) Santilli contó al resto de la mesa política cómo vienen esas conversaciones.

Más allá de los costos que las PASO implican -argumento oficial del Gobierno para militar la anulación de este instrumento-, las terminales políticas libertarias asumen que es un hito clave en el camino a la reelección del Presidente que persiguen para 2027. De esta manera, Karina Milei tendría la lapicera para condicionar a los aliados y, al mismo tiempo, al peronismo -principal espacio opositor- se le dificultaría el camino para ordenarse en medio de la fuerte interna que atraviesa.

En las últimas horas, Javier Milei también puso sobre la mesa un paquete de reformas económicas que incluyen la modificación de la carta orgánica del Banco Central y el nuevo proyecto de shutdown al estilo norteamericano, que frena los gastos del Estado cuando se terminan las partidas previstas. Durante la mesa política, Caputo hizo un repaso por esos ejes.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , que estuvo ayer con el Presidente, el ministro de Economía y el titular del BCRA, Santiago Bausili, para delinear estos temas, también visitó hoy la Casa Rosada pero no participó de la mesa política porque no es habitué de esos mitines.

En la mesa política -señalaron de parte del Gobierno-, también "se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño".

Fuente: La Nación