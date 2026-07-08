Tres fiscales de EE.UU. preparan una investigación por evasión y lavado contra la empresa TourProdEnter por el manejo de fondos de la AFA

Tres fiscales de Estados Unidos comenzaron a "preparar una lista de testigos" para abrir una causa e investigar a la empresa TourProdEnter, con sede en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni, por presuntos giros de dinero a sociedades fantasma o relacionadas con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, confirmaron a Clarín dos fuentes con acceso al expediente.

Como paso previo, los fiscales se reunieron en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, quien el año pasado obtuvo un discovery (apertura de prueba) en la Justicia estadounidense. Esa medida permitió acceder a documentación que, según sostiene, revela que de unos 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, alrededor de 40 millones fueron transferidos a empresas sin actividad económica real. Tofoni no confirmó el encuentro pero sí dijo que hay una línea de investigación en EE.UU.

En principio, la eventual causa en Estados Unidos estaría centrada en presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, según esas dos fuentes. Sucede que TourProdEnter recibió millones de dólares de sponsors de la selección como Adidas en sus cuentas en Miami y hasta ahora la AFA no registró esos ingresos en sus balances, entre otras irregularidades.

Por ahora no existe un expediente judicial abierto sino una investigación preliminar , cuya existencia recién se conocería oficialmente después del Mundial de Fútbol que se disputará en ese país, tal como informó Clarín el 5 de junio pasado .

A diferencia del sistema argentino, los fiscales federales estadounidenses actúan con independencia, aunque el procurador general del Departamento de Justicia es designado por el presidente de turno. En la Argentina, en cambio, el procurador general también es propuesto por el Poder Ejecutivo, pero requiere el acuerdo de los dos tercios del Senado y goza de autonomía constitucional.

Según las fuentes consultadas, la investigación está a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting , quienes impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni. Ambos ya tomaron contacto con la abogada de Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, quien podría convertirse en un colaborador de la investigación.

En paralelo, el caso también es seguido por el fiscal federal de Miami Michael Berger.

Hasta el momento se desconoce si los fiscales resolverán abrir formalmente una causa penal antes o después del Mundial.

Clarín consultó al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre estas actuaciones, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Como antecedente, el Departamento de Justicia abrió en su momento la investigación conocida como FIFAgate porque dirigentes del fútbol de Europa y América Latina canalizaron el pago de sobornos a través del sistema financiero estadounidense.

Tofoni viajó a Miami para participar del foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Interamerican Institute for Democracy . Allí también expuso el "embajador" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos y América del Norte, Tomás N. Regalado.

Del encuentro participaron además Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy; Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe y periodistas argentinos. También estuvo presente el consultor argentino residente en Miami Norberto Spangaro.

Regalado, hijo de un ex alcalde de Miami, reclamó que se respete la presunción de inocencia de los dirigentes de la AFA y cuestionó que un "foro" pretenda reemplazar el trabajo de los tribunales . Sin embargo, periodistas, investigadores y exfuncionarios respondieron que el debate público sobre el caso avanzó más que las propias investigaciones judiciales.

Durante el encuentro, Mariano Lizardo, presentado por Regalado, buscó refutar las acusaciones formuladas contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino y habló de una perimetral de un juez bonaerense contra Yofe y un intento de censurarlo en Twitter.

Al tomar la palabra, Sánchez Berzaín afirmó: "Aquí la AFA nos ha venido a decir que los periodistas están impedidos por orden judicial de hablar en este foro. Debería dar vergüenza un alegato de esa naturaleza en un país donde rige la Primera Enmienda, o en cualquier país democrático ".

A su turno, Tofoni reconstruyó el origen de su conflicto con la AFA por la organización de los partidos amistosos de la Selección. Recordó que, tras el Mundial de Rusia 2018, Argentina "no conseguía rivales en ninguna parte del mundo" y describió estadios semivacíos y pérdidas económicas en los encuentros organizados durante ese período.

Afirmó que en diciembre de 2019 firmó un contrato de exclusividad con la AFA, ratificado el 4 de mayo de 2021, con vigencia desde 2022 hasta el 30 de diciembre de 2030. Según dijo, ese convenio lo designaba como agente oficial con licencia FIFA para el desarrollo de los amistosos internacionales.

Sin embargo, sostuvo que en enero de 2023, pocas semanas después de la consagración en Qatar, la AFA firmó un contrato con TourProdEnter LLC, una sociedad que —según afirmó— "tenía apenas un mes y medio de existencia y no había organizado un solo partido".

A raíz de esa decisión, envió una carta documento a la sede de la AFA, en Viamonte 1366, recordando la vigencia de su contrato. La respuesta fue negativa y comenzaron los litigios judiciales.

En ese contexto, un informe de la PROCELAC, revelado por Clarín , confirmó la existencia del discovery obtenido por Tofoni en Estados Unidos dentro de la demanda por fraude que inició tras la rescisión del contrato para organizar los amistosos de la Selección.

En la Argentina, además, Tofoni presentó una denuncia por presunto lavado de dinero contra la AFA ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Por sorteo, el expediente quedó radicado en el juzgado de Diego Amarante. Hace dos semanas, el fiscal Turano le tomó declaración durante casi cuatro horas.

Se trata de la misma Cámara que recientemente resolvió que la causa por la mansión de 17 millones de dólares atribuida a Toviggino deje de tramitar ante el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, y pase al juzgado penal económico de Verónica Straccia.

El informe de la PROCELAC fue incorporado además al expediente N.º 246975/2025 (CCC 66191/2025), caratulado "Gillette, Gabriela Erica s/ Defraudación por Administración Fraudulenta", iniciado a partir de una denuncia de Tofoni y que tramita ante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi.

Gabriela Gillette es la esposa de Faroni, ex diputado del sector político de Sergio Massa.

En otra declaración testimonial que se extendió durante cuatro horas, Tofoni informó a la jueza Petazzi y a la fiscal Russi sobre la investigación preliminar que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno a TourProdEnter y al conflicto derivado del presunto incumplimiento contractual por parte de la AFA.

Según el informe incorporado al expediente, corresponde convertir el discovery obtenido en Estados Unidos en "una herramienta investigativa utilizable" dentro de las actuaciones judiciales que se desarrollan en la Argentina.

Fuente: Clarín