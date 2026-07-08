En el debut de Santilli, la mesa política se reunió y definió las prioridades legislativas

En la antesala del feriado por el Día de la Independencia, y antes del viaje del presidente Javier Milei a Tucumán, el Gobierno volvió a reunir este miércoles a su mesa política en la Casa Rosada , en el primer encuentro desde la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

La reunión sirvió para oficializar, en los hechos, la nueva distribución de poder dentro del Ejecutivo y comenzar a delinear la estrategia legislativa para el segundo semestre.

El principal cambio fue la presencia de Diego Santilli , quien asumió la coordinación política del Gabinete y encabezó por primera vez el encuentro en ese rol. La reunión marcó así el debut formal del nuevo esquema de funcionamiento impulsado por Javier Milei tras la reestructuración del área política.

Junto a Santilli participó también el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt , que ya formaba parte de la mesa política desde que desembarcó en el Gobierno de la mano de Adorni.

Entre las nuevas incorporaciones también estuvo el secretario de Comunicación, Fabián Fernández , tal como anticipó Clarín . Algunos especulaban con la posible presencia de Gustavo Coria, secretario de Interior, y de Adrián Ravier, vocero presidencial, pero se mantuvo el esquema con los nueve integrantes previstos.

Del núcleo duro del oficialismo estuvieron, como es habitual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem .

La reunión tuvo un marcado perfil legislativo. Según reconstruyeron fuentes oficiales, uno de los principales temas fue el avance del proyecto conocido como Inocencia Fiscal II , con el que el Gobierno busca ampliar el régimen vigente para que también puedan adherir los grandes contribuyentes.

La iniciativa todavía está siendo terminada por la Casa Rosada y, una vez concluida la redacción, será enviada al Congreso con ingreso por la Cámara de Diputados. Incorpora aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Los representantes de ambas cámaras del Congreso repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado.

Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. En ese marco, destacó los últimos datos difundidos por el Indec , que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo.

Además, informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.

Durante la reunión también se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño.

Otro de los desafíos que ocupó parte de la conversación fue la intención del Gobierno de eliminar las PASO . En la Casa Rosada admiten que hoy no cuentan con los votos necesarios para avanzar con esa reforma, por lo que comenzaron a analizar alternativas intermedias.

Entre ellas aparece la posibilidad de volver a suspender las primarias para las elecciones del próximo año y habilitar, además, la utilización de colectoras legislativas dentro del esquema de Boleta Única de Papel.

Durante el encuentro también se repasaron dos de las reformas institucionales que Javier Milei pretende impulsar antes de fin de año: la modificación de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto para establecer una regla fiscal inspirada en el modelo de "shutdown" de Estados Unidos , que obligaría a frenar automáticamente el gasto público cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

Ese paquete de iniciativas había sido analizado el martes por el Presidente junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Aunque el funcionario pasó este miércoles por la Casa Rosada, finalmente no participó de la reunión de la mesa política.

Fuente: Clarín