Milei, sobre el shutdown que impulsa: “Cuando se agota el presupuesto, automáticamente se apaga el Estado”

El presidente Javier Milei volvió a defender este miércoles una de las reformas institucionales que pretende impulsar en los próximos meses: prohibir por ley la emisión monetaria para financiar el gasto público y establecer una regla fiscal que obligue a paralizar el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas presupuestarias, a semejanza del mecanismo de shutdown que rige en los Estados Unidos .

Durante una entrevista radial, el mandatario aseguró que el Gobierno trabaja en una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina para impedir que la autoridad monetaria vuelva a asistir financieramente al Tesoro.

"Vamos a prohibir taxativamente el financiamiento del fisco. Va a estar penado por ley", afirmó Milei. Según explicó, la iniciativa apunta a impedir que futuros gobiernos recurran a la emisión de pesos para cubrir déficits fiscales , una práctica que el Presidente considera una de las principales causas de la inflación argentina. "Vamos a revertir más de 90 años de decadencia", sostuvo.

El jefe de Estado también confirmó que impulsará una regla fiscal que limite el gasto público y que contemple una consecuencia automática cuando el Estado agote el crédito autorizado por el Congreso. "Cuando se agota el presupuesto, automáticamente se apaga el Estado", señaló.

Para explicar el alcance de la propuesta, Milei sostuvo que "cuando usted se queda sin plata no puede operar más" y planteó que, en ese escenario, la única alternativa sería que el Gobierno consiguiera una ampliación o extensión presupuestaria aprobada por el Congreso. "Si no, se apaga el Estado", insistió.

El Presidente no profundizó sobre cómo funcionaría ese esquema en áreas sensibles , como el pago de salarios estatales, jubilaciones, prestaciones sociales o la continuidad de los servicios públicos esenciales, aunque insistió en que la regla obligaría a mantener una estricta disciplina fiscal.

Además, adelantó que la reforma contemplará sanciones para quienes impulsen gastos sin respaldo presupuestario. "También vamos a ir contra el Poder Ejecutivo y contra los miembros del Legislativo que quieran hacer disparates sancionando leyes que no tienen contrapartida presupuestaria", aseguró.

En ese marco, Milei endureció su discurso y sostuvo que, bajo ese criterio, deberían "ir presos" el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el exministro de Economía Sergio Massa, el expresidente Alberto Fernández, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y los legisladores que aprobaron presupuestos financiados mediante emisión monetaria.

Las definiciones del mandatario forman parte del paquete de reformas económicas e institucionales que el Gobierno prevé enviar al Congreso después de las elecciones legislativas de octubre, con el objetivo de consolidar el equilibrio fiscal y restringir por ley la posibilidad de que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público mediante emisión del Banco Central.

El “government shutdown” –su nombre completo- es un mecanismo institucional que entra en vigencia de forma automática cuando el Poder Legislativo no aprueba a tiempo las leyes de presupuesto general o, al menos, no da una autorización transitoria de financiamiento.

Esta situación de parálisis presupuestaria obliga a la administración pública a suspender de forma inmediata todas aquellas actividades y prestaciones consideradas no esenciales para el funcionamiento básico del sistema.

Al mismo tiempo, se asegura que las funciones absolutamente críticas vinculadas a la seguridad nacional, la salud pública y la emergencia continúen plenamente operativas para garantizar la estabilidad mínima del país.

Fuente: Clarín