Mató de un tiro al joven que salía con su exnovia, escapó con un chofer de moto y lo detuvieron a casi 100 kilómetros de distancia

Un joven de 26 años que caminaba hacia la casa de su hermano fue asesinado de un tiro por un hombre de 35 años en La Plata. El agresor escapó a bordo de una moto cuyo conductor lo estaba esperando, pero lo detuvieron poco después a casi 100 kilómetros del lugar del ataque. Según se supo poco después, el asesino sería la ex pareja de la novia actual de la víctima.

Todo ocurrió cerca de la 1.45 de este sábado, en la esquina de las calles 72 y 152, en la localidad platense de Los Hornos. La víctima, que fue identificada como Gabriel Alejandro Lezcano, acababa de llegar a la casa de su hermano.

Según fuentes de la investigación, cuando estaba por ingresar a la vivienda, una moto con dos personas a bordo se detuvo en el lugar. El joven habría intentado escapar pero desde la moto le dispararon.

Alertado por el ruido, el hermano de la víctima salió de su casa y se encontró a Lezcano con una herida de bala en el sector derecho del cuerpo. Rápidamente lo trasladó a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6, de Los Hornos, ubicada en 153 y 66. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los médicos, el joven falleció.

En el marco de la investigación, fue clave el testimonio del hermano del joven fallecido, quien declaró que alcanzó a reconocer al supuesto asesino y lo identificó como L. E. N., un hombre de 35 años que tiempo atrás había vivido en el mismo barrio y que había sido la ex pareja de la novia actual de la víctima.

Según lo explicado por el testigo a los investigadores, el hombre viajaba como acompañante en la moto desde la que interceptaron a su hermano , y fue el autor de los disparos.

Con la información proporcionada, la Policía inició una búsqueda que le permitió averiguar que el presunto asesino había escapado hacia la localidad de Merlo , para refugiarse en la casa de un familiar.

Finalmente, se montó un operativo que logró ubicarlo en esa zona, a casi 100 kilómetros de distancia del lugar del hecho.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Investigaciones Judiciales UFIJ 8 de La Plata, a cargo del f iscal Martín Almirón.

El agresor, en tanto, quedó detenido e imputado una causa por el delito de homicidio, aunque la investigación continúa para intentar ubicar al conductor de la moto, que aún no fue identificado.

Fuente: Clarín