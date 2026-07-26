Habló Daniel Scioli tras el robo a su casa en Villa La Ñata, agradeció a los ministros de Seguridad de Nación y Provincia

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, brindó este domingo una breves palabras sobre el intento de robo que sufrió el pasado miércoles por la madrugada en su casa de Villa La Ñata, Tigre y agradeció a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y a su par de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Las palabras de Scioli llegaron en el marco de su presencia en la inauguración de la 138º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Allí, al ser consultado por los medios y mientras una asistente intentaba apartarlo, Scioli expresó su agradecimiento "a Monteoliva, al ministro de Seguridad de la Provincia y a todo el municipio de Tigre".

El intento de robo al secretario de Turismo había ocurrido en la noche de este miércoles, cuando tres delincuentes armados, que llevaban máscaras de payaso y guantes, intentaron robar en su casa ubicada en Villa La Ñata, Tigre. Por el hecho, poco después detuvieron a dos sospechosos, uno de ellos un ex policía bonaerense había sido sido custodio del funcionario y conocía la propiedad.

Los ladrones llegaron a la propiedad ubicada en la calle Belgrano a bordo de un Peugeot 207 blanco cerca de las 3 de la madrugada . Uno de ellos se acercó al buzón del correo e intentó presionar un botón que abre la puerta principal de la propiedad. Esto fue advertido por la custodia de Scioli a través de las cámaras de seguridad.

Sin embargo, los oficiales de la División Custodia y Traslados de la Policía Federal Argentina (PFA) a cargo de la seguridad del secretario advirtieron la situación y dieron la voz de alto. Según informaron a Clarín fuentes de la investigación, uno de los delincuentes apuntó a los policías con una arma similar a una pistola calibre 9 milímetros.

Los custodios activaron entonces el cierre de la puerta principal, lo que provocó que dos de los delincuentes quedaran en el interior del predio, pero del lado de afuera de la casa.

Cuando los policías volvieron a dar la voz de "alto", los ladrones escaparon del lugar a gran velocidad utilizando el auto en el que habían llegado y que era conducido por un tercer sospechoso, aún no identificado.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los delincuentes creían que Scioli no se encontraba en el lugar -y por ende su custodia tampoco- y que por esa razón se animaron a entrar.

En tanto, desde el entorno del ex gobernador minimizaron el incidente. "Estaba durmiendo en la casa. No le dio importancia, a la mañana siguiente ya estaba en la oficina", remarcaron.

A raíz de lo ocurrido se inició una investigación penal a cargo de la policía bonaerense que llevó a la identificación de sospechosos, Brian Orona y Santiago Grandicelli. El primero fue detenido el miércoles por la tarde en Ensenada, mientras que el segundo se entregó ese mismo día en la comisaría de esa zona. Llegaron a ellos gracias al número la patente del auto, que había sido registrado por las cámaras. Más tarde, se allanaron dos casas donde se secuestraron las máscaras de payaso y la ropa con la que los ladrones quedaron filmados. También se incautó el Peugeot blanco y dispositivos electrónicos.

Según trascendió, Orona había formado parte de la custodia de Scioli durante 11 años cuando el ex motonauta era gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Trabajaba en la casa, conocía sus movimientos y los secretos de la vivienda.

Ambos ladrones quedaron imputados como coautores del delito de "robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada y por haberse cometido en poblado y en banda en grado de tentativa".

Fuente: Clarín