Scaloni se despidió de Pujato y su familia le dejó un mensaje a los hinchas que le brindaron cariño esta semana

Después de casi una semana de recibir el cariño de su familia y, con bastante intensidad, de parte de los hinchas de la Selección que se acercaban de manera constante a su casa en la ciudad santafesina de Pujato , Lionel Scaloni puso fin a su estadía allí, el lugar que eligió para encontrar contención tras la final perdida en el Mundial 2026 .

A primera hora de este domingo, un improvisado cartel escrito a mano y pegado en la puerta de la vivienda donde residen los padres del DT dio aviso de que el entrenador ya no estaba alojado en Pujato. “¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño” . De esa manera, Scaloni agradeció el afecto recibido durante toda su estadía. Fue constante la demostración de apoyo que obtuvo de parte de los vecinos de su ciudad natal y de otras personas que se acercaron para pedirle autógrafos y dejarle regalos.

En varias oportunidades, el técnico de la selección argentina salió a recibir a los hinchas que iban en busca de una foto o autógrafo. “Es una caricia al alma para el plantel que intentó hacer lo mejor posible, y que la gente esté contenta nos llena de orgullo” , dijo entonces. También agradeció el apoyo de su pueblo en cada partido del combinado nacional: “Porque soy de acá, sé que la gente lo sufrió y lo disfrutó en cada encuentro y les agradezco”.

Según informaron los medios locales, el DT dejó su pueblo natal este sábado por la noche y, aunque no se indicó sobre su destino, todo indicaría que Scaloni estaría de regreso a Mallorca, España, para reencontrarse con su esposa Elisa Montero y sus hijos Ian y Noah.

Las primeras palabras públicas de Scaloni en Argentina, tras la derrota en la final del Mundial frente a España, fueron a la salida del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego del regreso de la selección al país. El entrenador valoró la entrega de sus dirigidos, desestimó los rumores sobre un conflicto interno y se refirió a la arenga de Lionel Messi que se volvió viral en las redes sociales.

Ante las versiones sobre una supuesta división dentro del plantel, el director técnico fue contundente: “No hay grieta en la selección”. También aseguró que la unidad construida durante los últimos años permanece intacta y remarcó la conexión que el equipo mantiene con los hinchas, incluso después de no haber conseguido el título.

Scaloni evitó brindar definiciones sobre su futuro más allá de diciembre, aunque aclaró que todavía tiene contrato y consideró habitual que, después de una competencia de esta magnitud, todos los protagonistas revisen su situación. “Lo más importante es la Argentina y la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no”, sostuvo.

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Fuente: La Nación