“Después vienen a hablar de interferencias”: Javier Milei acusó al Gobierno de Brasil de “poner plata en la campaña anti-Argentina”

El presidente Javier Milei renovó este domingo sus críticas al progresismo global y al sostener que con su gestión ahora "Argentina es faro de occidente, por eso toda la campaña mediática" en contra del país desde la final del Mundial 2026. Y, reveló que e l que puso "más plata" en ese lobby era "el Gobierno de Brasil".

En diálogo con radio Mitre, desde la Exposición Rural de Palermo, sostuvo que "estamos poniendo en jaque la política de estos chorros que se escudan detrás del estado para robarle a la gente, están nerviosos porque se está demostrando que si sacas al estado del medio, la gente prospera".

"¿Sabe quién puso mas plata en esta campaña anti Argentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí" , denunció Milei un día después de que su visita a San Pablo para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro abriera una crisis con el gobierno de Lula Da Silva , tras la catarata de insultos y críticas que lanzó.

En ese marco, se quejó de que desde Brasil " después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña de 2023, o se olvida que los asesores de (Sergio) Massa eran un grupo de brasileros?"

La actividad de Milei del sábado en San Pablo, donde participó del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador liberal Flávio Bolsonaro, generó a las pocas horas una reacción del Gobierno de Lula Da Silva que como primera medida decidió llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires.

Al respecto, Milei remarcó que también el sábado quiso ir a visitar a su "amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron". "Sin embargo acá el expresidiario vino a saludar a la rea ", añadió al comparar la visita que en Buenos Aires pudo concretar Lula -que también tuvo arresto domiciliario ordenado por la justicia de su país- a Cristina Kirchner, quien cumple en su casa de Constitución una condena a seis años de prisión por corrupción en la Causa Vialidad.

"Mi amigo esta injustamente preso además" , acotó.

Respecto de la campaña contra la imagen internacional de Argentina, Javier Milei sostuvo que "también han financiado esta campaña anti-Argentina México y el Partido Demócrata de los Estados Unidos".

Esas "son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen porque si usted empieza a demostrar que corriendo del estado a los parásitos estos la gente está mejor", añadió el Presidente

En ese contexto, el prsidente que ya admitió que buscará su reelección en los comicios nacionales de 2027, afirmó a modo de anticipo que " esta basura es lo que viene de cara a las elecciones" , con noticias falsas, noticias operadas, "nos tenemos que preparar para esto".

"No se dejen engañar, van a venir haciéndose los buenos para meterles la mano en el bolsillo", alertó el mandatario. Y, acotó; "por lo menos conmigo ya saben que no les meto la mano en el bolsillo, sino que encima les devuelvo plata".

Milei también se mostró seguro de sus chances para una reelección y sostuvo: "Mi único rival soy yo mismo".

"Vamos a conseguir la reelección en tanto y en cuanto hagamos un buen gobierno", reflexionó.

Fuente: Clarín