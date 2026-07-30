Más de 300 mil familias viven en casas con piso de tierra: cuáles son las provincias más afectadas

La precariedad estructural no es solo una estadística, sino una realidad que golpea el desarrollo integral de las infancias. De acuerdo con informes difundidos por la Fundación Tejido Urbano y diversas ONGs, la presencia de suelos sin materializar en los hogares representa uno de los indicadores más alarmantes de déficit habitacional en el país .

Los especialistas advierten que esta condición tiene un impacto directo en la salud y el camino educativo de niños y niñas. Vivir sobre el suelo natural “incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y parasitarias, afectando además el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar de las infancias”.

El periodista Gustavo Barco recorrió distintos barrios afectados por esta problemática, donde constató la difícil realidad de miles de personas que, debido a la falta de recursos, se ven imposibilitadas de acceder a un piso de material.

Los datos oficiales del último Censo Nacional revelan la distribución de esta urgencia habitacional, exponiendo cuáles son las regiones más afectadas de la Argentina:

Dentro del territorio bonaerense, el Gran Buenos Aires concentra las mayores deudas en infraestructura. El ranking local está encabezado por:

Organizaciones sociales insisten en que sustituir la tierra por cemento firme dentro del hogar genera mejoras sanitarias y educativas inmediatas, convirtiéndose en una prioridad urgente para revertir la vulnerabilidad social en los barrios más postergados.

Fuente: TN