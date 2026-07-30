Derrumbe en la Ruta 40: cortaron el tramo del Camino de los Siete Lagos en medio de las vacaciones de invierno

La Ruta Nacional 40 permanece con un corte total de circulación hasta nuevo aviso en un tramo del Camino de los Siete Lagos, en la provincia de Neuquén, luego de que un desmoronamiento de rocas de gran porte cayera sobre la calzada como consecuencia de las condiciones climáticas que afectan a la región.

Según informó Vialidad Nacional, el corte afecta el sector comprendido entre San Martín de los Andes y Catritre , donde personal del organismo trabaja para remover las rocas y restablecer el tránsito.

El organismo explicó que las intensas condiciones meteorológicas provocaron el desprendimiento de grandes rocas, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación por razones de seguridad. Hasta el momento no se informó una fecha estimada para la reapertura del camino.

Mientras se desarrollan las tareas, las autoridades solicitaron a los conductores evitar circular durante la noche o la madrugada , momentos en los que disminuye la visibilidad y aumenta el riesgo de nuevos desprendimientos.

Además, recomendaron transitar únicamente cuando sea indispensable, hacerlo a velocidad precautoria, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante las alertas meteorológicas y el estado actualizado de las rutas.

El tramo afectado forma parte del Camino de los Siete Lagos , uno de los corredores turísticos más transitados de la Patagonia, que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de un recorrido de paisajes cordilleranos y lagos, aunque durante el invierno suele verse afectado por nieve, hielo y desmoronamientos de tierra o roca.

Fuente: TN