Horas antes del accidente, un canal de televisión mostró desde el aire el trabajo del helicóptero que se estrelló en San Juan

El helicóptero que se estrelló este miércoles en San Juan era utilizado para combatir incendios forestales y, horas antes de la tragedia, un canal de televisión mostró desde el aire cómo era el trabajo que llevaban a cabo en la aeronave.

El registro pretendía mostrar los protocolos de actuación del equipo . Sin embargo, la cobertura tomó mayor relevancia después de que el helicóptero cayera en Valle Fértil.

La periodista Marisa Gil y el camarógrafo Claudio Pantuso, de Canal 8 San Juan , estuvieron al frente de la cobertura y subieron al helicóptero en el Aeroclub de Pocito. Durante el viaje, detallaron cómo era el trabajo en conjunto de brigadistas, bomberos y pilotos especializados durante una emergencia.

En el informe, el piloto mostró el paso a paso de la labor que llevaban a cabo para el combate aéreo del fuego , incluso explicó el funcionamiento del recipiente que transporta el agua y el procedimiento para su descarga.

“A mi la verdad que me encanta hacer esto, es uno de los trabajos en helicóptero que mayor riesgo tiene , así que te tiene que gustar”, dijo el piloto a Marisa Gil. “Siempre tratamos de tener todas las medidas de seguridad para hacer esto que tanto nos gusta”, agregó durante el reportaje.

El objetivo era dar cuenta de la preparación y el nivel de entrenamiento de quienes llevan adelante la difícil tarea de enfrentar incendios forestales en distintos puntos del país, según informó el portal San Juan 8 .

Finalmente, el informe se convirtió en una de las últimas imágenes registradas del helicóptero y de parte de la tripulación que, horas después, perdió la vida en la mayor tragedia aérea registrada en la historia de la provincia .

El Gobierno provincial informó que las víctimas del accidente aéreo en Valle Fértil fueron identificadas como Carlos Heredia , director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro , jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal , segundo jefe de Bomberos; Matías Valenzuela , piloto de la aeronave; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta .

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, expresó el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego en su cuenta de X.

En ese sentido, reforzó: “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.

Fuente: TN