Expectativa por la citación en EE.UU. de un testigo que conoce los movimientos de dinero de la AFA

Uno de los testigos citados en la investigación que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país debería presentarse a declarar este jueves ante un gran jurado (“grand jury”) en la Corte Federal de Miami, aunque hasta las últimas horas creció la posibilidad de que esta audiencia fuera reprogramada para preservar el carácter reservado del expediente, según reconstruyó LA NACION en base a fuentes con acceso al expediente.

La citación se emitió para las 9 de la mañana en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de la ciudad.

La identidad del testigo se mantiene bajo estricta reserva , pero diversas fuentes con conocimiento directo de la investigación indicaron que durante los últimos días se intensificaron las conversaciones entre la Fiscalía Federal y los abogados del convocado para buscar una nueva fecha que evitara exponer públicamente la diligencia judicial.

Las versiones apuntan a que ese testigo podría ser el responsable comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen , aunque esa información no pudo ser confirmada de manera oficial.

Petersen rechazó esa posibilidad una y otra vez ante las consultas de LA NACION . “Esta semana voy a estar en Buenos Aires”, respondió.

Desde la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino , en tanto, difundieron que Petersen encabezará este viernes un evento en el predio “Lionel Andrés Messi” de la AFA en Ezeiza.

Se trata del llamado “Sponsor Day” , organizado para las empresas auspiciantes. “Le daremos las gracias a la selección más exitosa de la historia y a las más de 120 marcas que formaron parte de este éxito sin precedentes con su acompañamiento y cercanía incondicional”, dice el comunicado de prensa.

En medio de los rumores que lo señalan como el posible testigo convocado por la Fiscalía Federal en la investigación en la que también interviene el FBI, Petersen dio una entrevista con Fox Sports y puso en duda su continuidad. “Me voy a juntar con el presidente [por Tapia] la semana que viene, ahora tenemos el ‘Sponsor Day’. Lo importante es que el proyecto continúe más allá de las personas ”, lanzó.

Petersen trabaja para la entidad de la calle Viamonte desde 2017. Llegó de la mano de Toviggino , tesorero de la AFA, aunque mantiene una buena relación con todos los jerarcas de la entidad. En la intimidad, además, Petersen aclaró que siempre se encargó de los contratos y que “nunca” manejó el dinero.

Según versiones que circularon durante los últimos días, abogados de Petersen habrían contactado con la Fiscalía de Miami y acordado reprogramar la audiencia de este jueves para preservar la reserva del expediente.

De confirmarse esa alternativa, el testigo podría prestar declaración bajo juramento directamente ante el fiscal, cuyo contenido luego sería presentado al gran jurado como parte de la evidencia reunida por la acusación.

La eventual declaración reviste especial importancia porque la investigación estadounidense gira alrededor de la operatoria de TourProdEnter LLC , la empresa que desde fines de 2021 administró buena parte de los ingresos internacionales de la AFA y cuyos movimientos financieros dieron origen a la pesquisa federal.

La firma fue creada en en agosto de 2021 por el productor teatral argentino Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette . Cuatro meses después, firmó un contrato de representación con la AFA y administró al menos US$300 millones provenientes de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), además de ingresos por partidos amistosos y premios deportivos de la FIFA y la Conmebol que circularon por cuentas abiertas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank, una circunstancia que, según fuentes con conocimiento del caso, habilitó la jurisdicción de la Justicia federal estadounidense.

La pesquisa procura determinar si durante la administración de esos fondos pudieron cometerse delitos federales cuya investigación corresponde a las autoridades estadounidenses por el uso del sistema financiero de ese país. Entre otras figuras, los investigadores analizan la posible existencia de maniobras compatibles con lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico (“ wire fraud ”), conspiración u otros delitos federales, aunque hasta el momento no se formularon imputaciones penales.

Los fiscales y el FBI también procuran determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudo haber sido derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular o con factura apócrifa. En particular, US$57 millones que desde la compañía de Gillette y Faroni se remitieron a sociedades pantallas controladas por beneficiarios argentinos de planes sociales.

La pesquisa federal tomó impulso durante el último trimestre de 2025, cuando Guillermo Tofoni , el empresario que detentaba la representación comercial de la AFA hasta la irrupción de TourProdEnter LLC, obtuvo dos órdenes judiciales (“ discoveries ”) en los estados de Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de la empresa rival en cinco bancos: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC. Con esa documentación, acudió al Departamento de Justicia para denunciar la posible comisión de delitos federales.

La notificación emitida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, a cargo en este expediente del fiscal Michael Berger, revelada hace una semana por Infobae, detalló que el testigo citado para este jueves debería presentarse con toda la documentación que posea sobre Tapia, Toviggino, Faroni, Diego Lucero , además de otros documentos vinculados con la operatoria comercial y financiera de la AFA en Estados Unidos.

Lucero aparece mencionado en la investigación local como presunto testaferro de directivos de la AFA y como uno de los integrantes de la sociedad utilizada para adquirir una mansión en Pilar, extremo que también forma parte de la pesquisa.

Petersen no es, sin embargo, el único nombre que circuló durante los últimos días como el posible testigo que deberá presentarse en Miami. También se especuló que podría tratarse de Juan Pablo Beacon , exmano derecha de Toviggino.

Desde su entorno lo negaron, aunque admitieron que existe una “negociación” abierta con la Justicia de Estados Unidos. Otra de las personas mencionadas en versiones extraoficiales fue Alexandre Dreyfus, CEO de Socios.com, uno de los principales patrocinadores de la AFA y uno de los primeros empresarios vinculados con la entidad que formuló críticas públicas sobre el manejo del escándalo, aunque tampoco existe confirmación oficial sobre una eventual citación.

La citación a los testigos representa el avance procesal más relevante de la investigación estadounidense que comenzó diez meses atrás, según reconstruyó LA NACION . A diferencia de una entrevista voluntaria con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el gran jurado es el órgano que analiza la evidencia presentada por los fiscales para determinar si existe “causa probable” suficiente para emitir una acusación penal formal (“ indictment ”) contra una o más personas. En esta instancia, solo se convoca a los testigos.

Fuente: La Nación