Bullrich dijo que no descarta ser candidata en la Ciudad: “Me tengo una fe bárbara”

La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich se refirió este miércoles a las posibilidades de ser candidata a jefa de Gobierno porteña y dijo que “no es imposible” que se presente: “ Me tengo una fe bárbara ”. Por otro lado, hizo referencia al cruce entre Javier Milei y Lula , su par de Brasil, opinó sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y sostuvo que la vicepresidenta Victoria Villarruel “ piensa muy distinto al Gobierno ”.

“Me parece una persona que está muy lejos de las ideas que llevamos adelante. A ella la ubico más en un peronismo tradicional que en un liberalismo como el nuestro : es una conservadora típica”, marcó sobre la vicepresidenta en una entrevista en TN .

Acto seguido, la senadora por la Ciudad sostuvo que “Villarruel y Milei se conocieron en el Congreso, pero recién en la Casa Rosada se dieron cuenta de que tenían grandes diferencias ”. Luego remarcó: “Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota: se le lee en el inconsciente. Parece que está armando algo ”.

En cuanto a una posible candidatura a jefa de Gobierno, Bullrich planteó:“ Yo estoy altamente probada en materia de gestión. Además, la Ciudad no es tan compleja como manejar la seguridad de un país ”.

En ese sentido, también aludió a la actual gestión de Jorge Macri. “Hasta ahora hizo algunas cosas. Se concentró en el orden : los desalojos, los piquetes. Bueno, en realidad es evidente quién sacó los piquetes”, sostuvo.

Por su parte, la senadora declaró que los puntos más importantes a tratar en la Ciudad son la baja de ingresos brutos y “sacarle la pata de encima a los comercios”. “ Hay que cambiarla muy profundamente . Tiene una estructura más grande de la que debería tener. Tiene muchos problemas de burocracia, pero para arreglarla tiene que creer en eso”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich fue consultada sobre las tensiones diplomáticas entre la Argentina y Brasil por declaraciones de Milei, quien tildó de ”ladrón" y “presidiario” a Lula. Al respecto, la jefa del bloque libertario del Senado manifestó: “Personalmente, tengo otra forma de expresarme, más ligada a conceptos políticos que a una cosa más agresiva ”.

Luego, se desmarcó y agregó: “ Pero lo que dijo Milei fue de forma indirecta, no se lo dijo directamente a Lula . Eso sí, después el presidente brasileño jugó a tirarle los perros con los ministros y lo ninguneó: quiso ponerse por arriba ”. Pese a que el intercambio ascendió al escalafón diplomático, Bullrich aseguró que “ a nivel comercial e institucional estamos muy bien ”.

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) también cargó contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien en las últimas horas anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la condena que recibió en la causa Vialidad .

“Es lo que esperábamos todos: que intentase ir a una instancia supranacional para superar nuestro sistema jurídico que, en todas las instancias, la condenó”, expresó Bullrich. “Con este movimiento, Cristina instaló que quiere ser candidata . Ella se ve en el espejo de Lula, quien, luego de ser condenado y amparado por un juez de la Corte brasileña, se presentó a elecciones y volvió a la presidencia”.

La exministra, además, reveló su postura sobre el proyecto de eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO). “Si de algo sirve sacarlas es para que tengamos más gobierno y menos elecciones ”, destacó, y explicó: “Yo no estoy convencida de eliminarlas, porque yo gané con ese sistema. Lo que pasa es que, cuando en las PASO nadie compite con nadie, como pasó en 2019, se convierte en una sistema electoral interminable , y eso hay que corregirlo”.

Fuente: La Nación