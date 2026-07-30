Hay alerta amarilla por lluvias, nevadas y viento en 5 provincias para hoy, jueves 30 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias, nevadas y fuertes vientos para este jueves 30 de julio en Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz .

En algunas zonas se esperan hasta 40 centímetros de nieve , mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h .

El área será afectada por lluvias persistentes , con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm , pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada.

En Neuquén, rige una alerta naranja en las cordilleras de Huiliches y Lácar, el sur de Aluminé y Los Lagos, donde se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad . Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia.

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h , y ráfagas que pueden superar los 90 km/h .

A su vez, en la zona baja de Malargüe, en Mendoza , rige una alerta amarilla por viento zonda.

“El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h , con ráfagas que pueden superar los 70 km/h ”, detalla el SMN.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Fuente: TN