Robo relámpago en Bahía Blanca: boqueteros entraron a un local y se llevaron dos cajas fuertes en menos de tres minutos

Un grupo de boqueteros ingresaron en un local de Bahía Blanca y, en tiempo récord, se llevaron dos cajas fuertes . Por la velocidad con la que actuaron y los movimientos precisos que desarrollaron dentro del comercio, los investigadores sospechan que podrían haber recibido información o ayuda de un entregador.

El veloz robo ocurrió el lunes por la madrugada en Ciudad Mágica, una tienda que vende muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar ubicada en Zelarrayán al 2.900. Para ingresar, los ladrones primero hicieron una perforación en la chapa del techo del local. Luego, uno de ellos descendió hasta el sector administrativo del comercio utilizando una soga, se dirigió directamente a las cajas fuertes y las llevó hacia el lugar por el que había ingresado, en donde lo esperaba su cómplice para ayudarlo a subirlas.

Los delincuentes actuaron con sus caras cubiertas y con extrema velocidad y precisión. Toda la secuenci a, incluyendo entrada y salida del comercio, habría llevado menos de tres minutos . Tanto el ingreso como el momento en el que uno de los ladrones retira las cajas fuertes, quedaron registrados en las cámaras de seguridad del comercio.

Según indicó Eduardo Martín (61), el dueño del local , la empresa de vigilancia le dio aviso del robo alrededor de las cuatro de la mañana, luego de que sonaran las alarmas del comercio. Sin embargo, los ladrones ya se habían retirado.

Por su parte, en diálogo con Infocielo , otra de las propietarias, Ayelén Martín , contó que los ladrones lograron llevarse las dos cajas fuertes, que en su interior contenían dinero en efectivo. Según indicó, la más grande fue arrojada hacia un terreno vecino ubicado sobre la calle El Resero y se abrió al caer, por lo que la encontraron vacía. La segunda, de menor tamaño, aún no aparece.

"Tuvimos muchos robos aunque no de estas características. Siempre, ante cada hecho, ponemos más seguridad. Ahora seguramente tendremos que volver a reforzar", enfatizó la dueña.

Aunque no trascendió a cuánto ascendió el botín que se llevaron los ladrones, sí se supo que se trataba de una importante suma de dinero , ya que estaba previsto que fuese utilizada para pagarle el martes a los proveedores del local.

En tanto, la Policía analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad y una serie de huellas digitales que se encontraron en el techo del local para intentar identificar a los responsables del robo. Según informó La Nueva, los investigadores también encontraron una mochila y un handy abandonados en la parte superior del negocio, que se suman a los elementos que podrían ayudar a esclarecer el suceso..

Debido a la velocidad y los movimientos precisos que realizaron los ladrones, no descartan que haya existido un entregador o, al menos algún tipo de inteligencia previa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en conjunto con personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). De momento no hay detenidos.

Fuente: Clarín