El crimen del policía que derivó en el megaoperativo en Fuerte Apache: tiroteo entre bandas y emboscada

Alan Fabián Molina tenía 26 años y era papá de un bebé de dos meses. Hacía tan solo cuatro meses que había cumplido su sueño de convertirse en policía. El 18 de julio fue brutalmente asesinado mientras prestaba servicio en Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero. El principal apuntado del crimen es Joel Sebastián Magallanes arias "Mayonesa", quien permanece prófugo. Este miércoles se desplegó un importante operativo con 500 agentes de la Bonaerense para dar con su paradero.

Molina pertenecía a la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). El hecho ocurrió el sábado por la tarde cuando se recibió un llamado de 911 por un enfrentamiento armado en Fuerte Apache. Alan fue al lugar junto a otros policías y cuando llegaron, intentaron identificar a dos personas que huyeron hacía el interior del Nudo 1 del Barrio Ejército de los Andes.

Alan se adelantó unos 30 metros de sus compañeros -cerca de la Avenida Militar 2949, Nudo 1- e ingresó al lugar donde los sospechosos se encontraban escondidos. Allí fue emboscado y recibió dos disparos .

Una de las balas impactó en la axila derecha del policía y otra en la cintura del lado izquierdo. Esas zonas del cuerpo no están cubiertas por el chaleco antibalas reglamentario. Enseguida, Alan fue trasladado de urgencia al hospital Carrillo de Ciudadela. Estaba inconsciente y había perdido mucha sangre.

Los médicos de guardia informaron que Alan presentaba dos heridas de arma de fuego, sin orificio de salida y, finalmente, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Su pareja Stephanie Falzetta compartió en redes sociales una conmovedora carta de despedida hacía el padre de su hijo. " Tengo el corazón destrozado, todavía no caigo de lo que pasó, me preguntó ¿porque te tuvo que pasar a vos?. Se me destrozó el alma al escuchar el llamado sobre lo que te había pasado, sobre lo que te habían hecho. No te tenías que ir, tenías que quedarte con nosotros, con tu hijo que tanto quisiste. ¿Por qué te tuviste que ir Alan? ¿Porqué? Tenías que estar con nosotros acá, tenias que volver con nosotros!! ", dice un extracto.

" Owen es muy chiquito pero te prometo que voy a hablarle de vos, me voy a encargar de que él te conozca y sepa que lo amaste mucho y que estabas pensando en lo mejor siempre para él. Te pido que me ayudes a cuidar a Owen estés donde estés. Te amo y Owen te va a amar. Hasta que nos volvamos a ver amor ", cierra.

Alan Molina había sido papá hace dos meses, era oriundo de Tres Arroyos e hijo único. Egresó en febrero de la policía y rápidamente fue asignado a cumplir tareas muy lejos de su ciudad natal. Por eso, en muchas ocasiones, viajaba al conurbano haciendo dedo por la ruta .

Además, Molina era cinturón negro de karate y formaba parte de la Sakura Japanese Ju-jitsu Academy.

Por su parte, Pablo Garate -intendente de Tres Arroyo- también dedicó en sus redes unas palabras para el agente asesinado: " Con profundo dolor acompañamos a la familia de Alan Molina, joven tresarroyense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, caído en cumplimiento del deber en Fuerte Apache. Es un momento de enorme dolor y pesar para toda la comunidad de Tres Arroyos. Abrazamos a su familia y a toda la fuerza policial. Seguimos pidiendo y reclamando para que los policías tresarroyenses puedan prestar servicio en su ciudad. QEPD".

Este miércoles se ordenó un fuerte operativo de la Policía bonaerense en Fuerte Apache, Tres de Febrero, con más de 500 agentes y 24 allanamientos en total. El objetivo era encontrar a los responsables del asesinato de Alan Fabián Molina y el arma que se utilizó para el crimen.

El principal apuntado es Joel Sebastián Magallanes, quien permanece prófugo. Se lo conoce como "Mayonesa" y es menor de edad, según fuentes de la investigación. Lo señalan como "soldadito" de una organización dedicada al narcomenudeo que opera en el barrio Ejército de los Andes. Magallanes tendría vínculos con Guillermo Agustín Geréz, alias "Gordo Tilín", sobre quien pesa una orden de captura vigente.

Fuentes policiales confirmaron a Clarín que en el megaoperativo se detuvo a 4 personas con pedido de captura y otras 16 personas aprehendidas. Además, se secuestraron alrededor de 4 kilos de drogas (cocaína y marihuana), 15 celulares, más de $ 1.000.000 en efectivo y tres pistolas 9mm, con cargador y municiones, de las cuales una tenía pedido de secuestro activo.

En la investigación interviene la doctora Paola Campos, titular de la UFI Juvenil del Departamento Judicial San Martín. El operativo está a cargo de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y acompañan las Fuerzas Especiales UTOI, GPM, GAD y Grupo Halcón.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín