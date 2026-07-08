Mar del Plata: motochorros se subieron al auto de una madre que iba con su hijo y escaparon con el vehículo

Una madre y su hijo fueron víctimas de un violento robo en Mar del Plata, cuando la mujer llevaba a un compañero del nene a su casa . El episodio ocurrió en el barrio Colinas de Peralta Ramos y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Todo ocurrió poco después de que la mujer bajara del auto con su hijo y un amigo de él para regresarlo a su casa. La Suran blanca quedó estacionada frente al lugar , en la calle Vucetich, mientras las dos madres hablaban en la vereda.

La conversación se dio mientras las puertas del vehículo y las rejas de la casa se encontraban abiertas . Luego de unos instantes, una moto con dos personas a bordo apareció en la zona y siguió de largo. Sin embargo, cuando ambas partes se dividieron y las víctimas subieron al auto para emprender su viaje de vuelta, la moto regresó a la calle .

Fue en ese momento cuando los delincuentes interceptaron a la familia y se subieron al auto justo antes de que la mujer lo encendiera. La madre se bajó rápidamente sin resistirse y ayudó a su hijo, a quien resguardó detrás suyo mientras se llevaban el vehículo.

Las víctimas se quedaron en la vereda hasta que la familia dueña de la casa les abrió las rejas para ayudarlos. Por su parte, uno de los ladrones huyó en la Suran y el otro en la moto donde habían llegado.

Las imágenes fueron viralizadas en redes sociales por una cuenta que se dedica a difundir vehículos robados en la ciudad balnearia. Después de algunas horas, aseguraron que el auto fue recuperado tras divulgar rápidamente el caso.

Fuente: TN