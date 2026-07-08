Adorni sigue con custodia oficial sin ser funcionario y en el Gobierno afirman que es “por motivos de seguridad”

Pese a que no es más funcionario, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito, continúa por tiempo indeterminado con la custodia de oficial. Así lo informó el vocero presidencial, Adrián Ravier , que justificó esta medida "por motivos de seguridad" aunque no confirmó que el ex jefe de gabinete haya denunciado ante la Justicia haber sido amenazado o víctima de algún hecho violento.

Se trata de una medida discrecional que había sido advertida por la diputada Marcela Pagano, que presentó dos denuncias en la Justicia Federal contra el ex funcionario y las autoridades del Ejecutivo: la primera por supuesto peculado y malversación de fondos públicos en el juzgado federal n°9 y una segunda luego que constatara que el contador platense contaría con custodia de Gendarmería en las adyacencias del country Indio Cua, en este caso apuntando también a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

La legisladora del bloque "Coherencia" aportó también fotos tomadas en los últimos días , cuando Adorni ya había dejado el Ejecutivo, que exponían "los puntos" fijos de la custodia al ex vocero: una camioneta de la Policía Federal apostada a metros del departamento de calle Miro, en Caballito, y un móvil de Gendarmería Nacional estacionado frente al ingreso a Indio Cua, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

De la denuncia judicial, se desprende en este último caso que los uniformados serían parte del "Escuadrón Seguridad Vial Autopista Noroeste -sección Seguridad Vial Autopista del Oste de Gendarmería Nacional-" en base a una orden fechada el 6 de julio" que da "inicio a una consigna de seguridad" en los accesos al citado complejo. La misma describe el motivo del procedimiento como "posibles hechos de alteración del orden público".

Cuando se produjo la movilización de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) a las puertas de Indio Cua el propio Adorni había manifestado en el chat de propietarios del country que iba a disponer medidas para evitar estos incidentes. A las horas, efectivos de Gendarmería habían comenzado a custodiar el lugar.

"No tiene derecho legalmente a tener custodia . Pero en el country se eligió esa figura que no tiene razonabilidad y es un ardid para dotar de legalidad a una custodia personal ilegal", advirtió a este diario Pagano que consignó que en las últimas horas se conocieron quejas de los gendarmes por no recibir pagos adicionales a esa tarea, a todas luces, dictada por lo alto del poder.

El propio Javier Milei había preparado el terreno para darle continuidad al operativo de seguridad que protegía a Adorni y a su familia: en un reportaje posterior a su renuncia, justificó la salida del ex funcionario de origen platense del Ejecutivo en que estaría cansado de recibir "ataques personales y agresiones hacia su mujer y sus hijos". Pero el Gobierno no detalló si esos hechos tuvieron un correlato judicial. "Que lo insulten no es justificativo para que tenga custodia oficial", concluyó Pagano.

En el entorno del propietario de Indio Cua, en tanto, justificaron esa protección oficial en que hoy podría ser blanco de cualquier tipo de agresión "por su paso por el Gobierno".

Otra de las novedades que arrojó la conferencia de prensa del portavoz Ravier es que se contradijo respecto a su primera aparición como vocero. Es que este martes el economista descartó la realización de una auditoría interna por las irregularidades y los consumos de tarjetas de crédito de subordinados del exjefe de Gabinete . La Justicia develó que al menos dos empleados pagaron con sus tarjetas de crédito millonarios bienes suntuarios destinados a su restaurada casa de fin de semana, en Exaltación de la Cruz.

Cuando fue consultado hace una semana si el caso motivó una investigación puertas adentro de la administración libertaria, Ravier había contestado: “Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás”. Sin embargo, este martes indicó que "el tema esta claramente en la Justicia, estas personas tienen que declarar. No hay un mecanismo aparte nuestro". Pareció haber recibido algún tipo de reproche de los hermanos Milei, que hacia afuera defienden a su ex vocero. En las oficinas de la planta baja de Casa Rosada, en cambio, aún manifiestan su sorpresa por la actitud de Adorni de haberle hecho facturar gastos a sus empleados.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín