Alfredo Cornejo se desmarca de Casa Rosada y avisó que en Mendoza habrá PASO el próximo año

Mientras el Gobierno de Javier Milei pone como una prioridad en la gestión la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco del debate de la reforma electoral en el Congreso, uno de sus mayores aliados entre los gobernadores rechazó acompañar a la Casa Rosada en esta iniciativa.

El gobernador que se desmarcó de la Casa Rosada es Alfredo Cornejo , de Mendoza. El mandatario provincial le adelantó su decisión ante una consulta del embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, a quien recibió este martes en la casa de Gobierno mendocina.

Según señalaron desde el gobierno provincial, el diplomático europeo le consultó al radical por las elecciones del año que viene, a lo que el jefe provincial respondió sin vueltas: " En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias”.

El rechazo de Cornejo choca de frente con la reforma que planea Milei a nivel nacional y con las tratativas que está llevando adelante el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Es que el sucesor del polémico Manuel Adorni se encuentra en plena campaña para asegurar los votos de los legisladores fieles a los distintos gobernadores del país para asegurar la aprobación de esta reforma.

Es tal la importancia que este tema tiene para el Ejecutivo nacional que, después de la reunión que organizaron Karina y Javier Milei con sus diputados y senadores, Patricia Bullrich, reconoció tras el encuentro que el Presidente remarcó que la reforma electoral "es prioridad".

Tras descartar la idea de acompañar a Milei con el "fin" de las PASO, Cornejo se encontrará esta semana con el Presidente en Tucumán. Será por el acto conmemorativo del 9 de Julio, Día de la Independencia, al que ambos confirmaron su asistencia.

La postura esgrimida por Cornejo fue ratificada a Clarín por el ministro de Gobierno provincial, Natalio Mema, quien respaldó la vigencia de la Ley Electoral Provincial (Ley N° 2551/59), la que cuenta con las PASO dentro del armado de los comicios mendocinos. Además, descartó "por ahora", la idea de modificar dicha norma.

La relación entre el gobernador mendocino y el Presidente es una alianza estratégica y cierta sintonía política. Sin embargo, en varias ocasiones, el mendocino marcó por diferencias puntuales que comienzan a pintar un escenario distinto al que se dio en las últimas elecciones legislativas.

La imagen de Cornejo como uno de los gobernadores con más afinidad con la Casa Rosada se consolidó en la previa a las elecciones legislativas de octubre del año pasado, donde el mendocino firmó una alianza con La Libertad Avanza para compartir listas de candidatos en Mendoza , argumentando que era "imprescindible" que el Gobierno nacional no salga debilitado de esos comicios.

Tras las elecciones, el Gobierno cuyano tuvo algunos gestos de "obediencia" con la Nación, como subordinar sus mediciones provinciales de inflación a las decisiones del INDEC nacional, cuando la administración de Milei decidió reformar el cálculo de la inflación en febrero.

Sin embargo, aparecen algunas disidencias. Y el apartado electoral para el año que viene es uno de los puntos aún en disputa entre Nación y Mendoza.

Por un lado, todo parece enfilarse para que Luis Petri - senador nacional y exministro de Defensa- se lance por el manejo de su provincia en los próximos comicios bajo el ala del Presidente. Y por el otro, dentro de la cúpula cornejista hay un desfile de nombres para ocupar el lugar de un posible candidato oficialista, ya que el propio gobernador está cumpliendo con el segundo mandato y no puede volverse a presentar.

Fuente: Clarín