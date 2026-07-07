Suiza vs Colombia, por el Mundial 2026: resultado, goles, cómo quedó el cuadro y las llaves de cuartos

Suiza se impuso ante Colombia y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. Fue luego de empatar 0-0 en los 90 minutos y en el alargue, superando a los sudamericanos en la serie de penales. En la próxima instancia se enfrentará la Selección Argentina, el pr{oximo sábado a las 22 horas en Kansas City.

EL ÚLTIMO PENAL FUE FORTUNA PARA SUIZA: COLOMBIA ELIMINADO DE LA COPA DEL MUNDO Rubén Vargas no desaprovechó el match point, le ganó el duelo a Camilo Vargas y le dio la clasificación al conjunto europeo a los cuartos de final. pic.twitter.com/9m0PsW1YRB

¡ATAJÓ KOBEL! El arquero de Suiza le contuvo el remate al Cucho Hernández. Suiza 2-2 Colombia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jdDgpMlRH1

¡FALLÓ AKANJI! El remate del defensor suizo se fue muy por arriba. Suiza 2-2 Colombia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NrX8hR4QI7

¡FALLÓ DAVINSON SÁNCHEZ! El remate del colombiano pegó en el travesaño. Suiza 1-1 Colombia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NddOda2k0A

¡GOL DE QUINTERO! Remate del colombiano al medio para arrancar con el pie derecho. Suiza 0-1 Colombia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ltxWipdPEN

Se viene el último partido de los octavos de final del Mundial 2026.

Los arqueros de Suiza y Colombia saltan al césped del BC Place Vancouver, donde a las 17 comenzará el último partido de octavos de final del Mundial.

En Estados Unidos 1994, Colombia le ganó 2-0 a Suiza. Se reencuentran 32 años después.

La Selección se clasificó en un infartante duelo con Egipto y se medirá al ganador de Suiza y Colombia, que se miden en Canadá en dos horas.

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, anticipó un duelo exigente ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 y destacó la solidez del rival: “Ataca y defiende bien, tiene mucha disciplina táctica y experiencia”. El técnico argentino confirmó la baja de Jhon Córdoba por lesión y aseguró que su equipo afrontará el encuentro “con la mayor seriedad y entrega”. Además, remarcó las dificultades de haber recorrido los tres países anfitriones del torneo, aunque confió en que el plantel está preparado para una batalla de 90 minutos, con la posibilidad de tiempo extra y penales.

🚨 El banderazo para la Selección Colombia 🇨🇴 previo al partido ante Suiza 🇨🇭 por los octavos de final 🎥 Juan Camilo Portilla pic.twitter.com/ZUvvzqFs7K

Colombia se mide ante Suiza por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026, con la ilusión de alcanzar los cuartos de final y repetir su histórica campaña de Brasil 2014, la mejor de su historia. El equipo de Néstor Lorenzo llega invicto, con una defensa sólida y buen funcionamiento colectivo, aunque con una deuda pendiente en ataque: apenas cinco goles en cuatro partidos. De avanzar Argentina y Colombia, chocarían el próximo domingo en Kansas City y asegurarían la presencia de un equipo sudamericano en semifinales.

Bienvenidos al minuto a minuto de Suiza y Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado suizo buscará imponer su solidez defensiva y su orden táctico para dar un nuevo paso en el torneo y meterse entre los ocho mejores, mientras que los colombianos intentarán hacer valer su talento ofensivo y su buen momento para seguir avanzando en la pelea por el título. Desde Vancouver, viví toda la cobertura en directo.

Fuente: Clarín