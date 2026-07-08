Tiroteo en Moreno: un intento de robo en una casa terminó con dos presuntos delincuentes muertos y un policía en grave estado

Una violenta secuencia ocurrió este martes en la localidad de La Reja , partido de Moreno , cuando dos presuntos delincuentes murieron en un tiroteo con un policía que estaba de civil . El efectivo que protagonizó el enfrentamiento armado se encuentra en grave estado .

El episodio se produjo cerca de las 17:30, en el barrio Casasco , más específicamente en las calles San Luis y Santa Teresa de Jesús. En ese momento, dos hombres armados habrían intentado entrar a una casa de la zona para concretar un robo.

Según informó Oeste Noticias , un vecino del barrio que se desempeña como efectivo de la Policía Federal, se encontraba de civil y advirtió la situación . Cuando intervino y los enfrentó, se produjo un intenso intercambio de disparos entre ambas partes.

Los presuntos ladrones fueron abatidos en el momento , y el oficial resultó gravemente herido con tres impactos de bala . Los recibió en el brazo, el abdomen y uno en el paladar.

Tras el episodio, fue trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Churruca, donde habría ingresado consciente. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, quedó internado en el sanatorio.

Con intervención de la Comisaría 7° de Moreno, la causa quedó en manos de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Martín Borgnia .

En paralelo, la escena fue preservada para que los peritos trabajen en el lugar, y los investigadores analizan algunos videos que fueron registrados por los vecinos . Actualmente, las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el hecho.

Fuente: TN