MADARIAGA: La Policía aprehendió a un hombre por agredir a su pareja y el Municipio reiteró su preocupación por la situación familiar

MADARIAGA





En la jornada de ayer, personal policial intervino tras recibir un llamado que alertaba sobre un conflicto de pareja en la vía pública, en la intersección de las calles Colombia, entre Cuba y Chile.





Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la mujer, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. Como consecuencia del hecho, el hombre fue aprehendido y se inició una causa caratulada como "Lesiones doblemente agravadas por mediar violencia de género y por el vínculo".





Desde el Municipio señalaron que la situación de esta pareja viene siendo motivo de preocupación desde hace tiempo, debido a los reiterados episodios que generan alarma entre vecinos y comerciantes de la ciudad.



El aprehendido, identificado como Osvaldo Bemba, se encuentra involucrado en distintas investigaciones por hechos delictivos registrados en comercios de General Madariaga. Además, suele trasladarse junto a su pareja y una bebé de apenas cuatro meses de edad, lo que profundiza la preocupación de las autoridades por el contexto de vulnerabilidad y consumo problemático que atraviesa el grupo familiar.





Frente a esta situación, las áreas municipales de Salud y Desarrollo Social intervinieron de manera inmediata para constatar el estado de salud y las condiciones de la menor, adoptando las acciones que corresponden dentro de sus competencias para garantizar su protección.





En paralelo, la Secretaría de Seguridad Municipal continúa colaborando activamente con las investigaciones vinculadas a los distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad, aportando imágenes y material obtenido a través del Centro de Monitoreo que permitió contribuir a la identificación del sospechoso.





Desde el Gobierno Municipal destacaron que, pese al trabajo coordinado entre la Municipalidad y la Policía, aportando pruebas e identificando al responsable de los distintos hechos investigados, muchos de los imputados continúan en libertad.





En ese sentido, remarcaron la necesidad de una pronta respuesta por parte de la Justicia, tanto para brindar tranquilidad a la comunidad frente a los reiterados episodios de inseguridad como para resguardar la integridad de la mujer víctima de violencia y de la bebé involucrada en esta situación.





Información publicada por madariaga.gob.ar