MADARIAGA: La Expo Educativa volvió a reunir en un sólo lugar la oferta académica local y de la región

MADARIAGA

La Expo Educativa 2026 se llevó a cabo en la Unidad Académica Domingo Faustino Sarmiento, donde 20 instituciones educativas de General Madariaga y la región presentaron su oferta académica a los estudiantes.





La jornada estuvo destinada a alumnos de 4°, 5°, 6° y 7° año del nivel secundario, quienes recorrieron los distintos stands, dialogaron con representantes de las instituciones y conocieron las propuestas de formación universitaria, terciaria y profesional disponibles.





Además, el encuentro incluyó charlas de orientación vocacional a cargo de UADE Costa Argentina y CAECE Mar del Plata, brindando herramientas e información para acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de su futuro académico.





Uno de los principales objetivos de la Expo fue acercar la oferta educativa a la comunidad, permitiendo que los estudiantes conozcan las distintas alternativas de estudio sin necesidad de trasladarse a otras ciudades para acceder a esa información.





La realización de esta nueva edición por parte de la Municipalidad de Madariaga se concretó también gracias al compromiso y acompañamiento de la jefatura distrital, instituciones educativas participantes, los equipos directivos, docentes y los distintos organismos que colaboraron en la organización del evento, reafirmando el trabajo conjunto para generar más oportunidades de formación y acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida.