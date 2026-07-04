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MADARIAGA

MADARIAGA: Avanzan las tareas de limpieza y mantenimiento en la avenida El Tala

Redacción CNM julio 04, 2026

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Las tareas incluyen limpieza de cordones y del cantero central, pintura de los cordones y de las columnas de iluminación, además del recambio de reflectores tradicionales por nuevos totems de luminarias LED.


Estos trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento de los espacios públicos que impulsa el Municipio, con el fin de mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y una mejor calidad de iluminación para vecinos y quienes transitan diariamente por la zona.


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