Messi, rey de la ilusión argentina: depender solo de él puede no alcanzar

MIAMI (enviado especial).- La Argentina de Messi. Con nombre y apellido. El país adoptó por estos días de pasión mundialista una extensión en su nombre. Se trata del capitán que el mundo admira y que en su sexto mundial sigue batiendo récords y, especialmente, guiando a una selección que depende de él . Para todo.

Autor del primer gol y ejecutor de los dos tiros de esquina que precedieron a los tantos de los defensores Lisandro Martínez, lo más destacado, y Cuti Romero, lo bueno de una noche sufrida pasó por sus pies.

Con una selección sin demasiadas luces, el capitán fue hasta ahora su salvoconducto. Pero esta noche en Miami encendió una alarma para lo que viene. “Fue duro. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, y pensamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario . Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien. Golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos a las selecciones por nombre, sabíamos que no iba a ser nada fácil ”, dijo al salir del césped del Hard Rock Stadium.

Mientras sus compañeros saltaban al ritmo de Yerba Brava con La cumbia de los trapos al final del partido, Messi se quedó un paso atrás. No se lo notaba exultante como en la fase grupos, pese a la victoria. Tenía en su rostro todavía el semblante de un partido sufrido hasta el minuto 123 contra un rival que se le plantó a los campeones del mundo.

Sobre lo que viene y el partido físico que le pasó factura a muchos jugadores, incluido a él mismo, señaló: “Hicimos un desgaste muy grande hoy, jugando bien o mal. Ahora hay que pensar en lo que se viene y tratar de sacar cosas positivas del día de hoy, que más allá del pase creo que las hay, y corregir las malas , que fueron muchas también”.

Los goles que llegaron de pelota parada fueron para Messi algo positivo, pese a que la selección le está costando en este Mundial lograr un sólido funcionamiento colectivo: “Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada y en partidos así es importante. Tenemos buenos cabeceadores, gente que va muy bien arriba como Cuti y Licha”.

Y explicó por qué la selección debió sufrir tanto para superar a un rival que les empató en los 90 minutos del Mundial a tres campeones del mundo, España, Uruguay y Argentina, que debió llegar al suplementario para derrotarlos. “No pudimos presionarlos bien, nos quedaban lejos las líneas cuando queríamos saltar al central. Quedábamos descoordinados . Ellos siempre eran uno más porque no podíamos igualar y tenían la pelota, y nos hacían correr porque no podíamos presionarlos bien”.

La primera llegada de peligro del partido llegó a través de la zurda del capitán, que agarró una pelota mordida y el remate se fue afuera del palo izquierda de Vozinha. Después probó con un tiro libre que el arquero caboverdiano controló sin problemas. Todo pasaba por él.

Apenas reanudado el encuentro tras la pausa de hidratación llegó la explosión. Pase milimétrico desde 40 metros de Lisandro Martínez para que el capitán domine y defina de zurda. Anotó por octavo partido seguido en una Copa del Mundo. “Que de la mano de Leo Messi”, bajó desde los cuatro rincones.

Tras el baldazo del primer empate de Cabo Verde, Messi quedó mano a mano otra vez con Vozinha. Definió con derecha al cuerpo de la figura de los africanos y la pelota se fue al córner. Mientras los africanos le ahogaban la salida a la selección y se animaban de contra, Leo tuvo en sus pies dos tiros libres en el segundo tiempo.

En el primer tiempo suplementario, sintió el cansancio . Con pocas piernas, estuvo intermitente y al equipo le costó generar peligro. El gol de Lisandro Martínez llegó desde una pelota parada que ejecutó el capitán. Pero la selección no pudo aguantar la ventaja. Sorprendido, Messi vio cómo Sindy Lopes Cabral clavó uno de los mejores goles de este Mundial. Justo frente a él.

Con otro córner que salió de sus pies, Cuti Romero le dio a la Argentina el pase a los octavos de final, donde lo espera el Egipto de Mohamed Salah: en Atlanta, el próximo martes.

En el Mundial donde el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland sacaron sus credenciales de goleadores, Messi los sigue mirando desde arriba.

Con el tanto que marcó ante Cabo Verde estiró a 7 sus conquistas que lo hacen terminar los dieciseisavos de final como el máximo goleador de esta Copa del Mundo. Como si fuera poco, llegó a los 20 tantos como máximo goleador histórico en la historia de los Mundiales . Hace veinte días, estaba tres tantos por debajo del alemán Miroslav Klose. Mbappé le pisa los talones en esa tabla histórica, con 17.

The New York Times le dedicó en la portada de este viernes un artículo destacado sobre la pasión de los argentinos y la relación con Messi. Durante una semana, una periodista vivió la pasión argentina en Dallas, donde la selección jugó frente a Austria y Jordania por la fase de grupos. “Vi Messis bebés, Messis mayores y Messis embarazadas. Vi Messis en motos y Messis en sillas de ruedas. Messis besándose y Messis peleándose. Vi a un Messi pelado con la cabeza pintada de azul. Cada mañana, en el lugar donde daban el desayuno en mi hotel, tenía que abrirme paso entre una multitud de Messis que se apiñaban alrededor de la máquina de waffles”, escribió.

El original sigue dando letra para nuevos artículos, nuevos libros, nuevas series y nuevas películas. Es el Messi eterno, el que lleva de la mano a un país, embanderado en otra ilusión: la de repetir el abrazo con la gloria.

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Fuente: La Nación