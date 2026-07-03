Libertarios denuncian que Kicillof armó una licitación millonaria para crear un canal audiovisual propio: “Es un despilfarro”

En una nueva acción conjunta para monitorear la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron este viernes sendos pedidos de informes en las dos cámaras de la Legislatura para que el gobernador explique los alcances de una polémica licitación por más de dos mil millones de pesos para la producción y distribución de contenidos audiovisuales sobre las actividades de gobierno.

La licitación que disparó las denuncias fue publicada el 5 de junio por la Subsecretaría de Planificación de Comunicación Gubernamental en el Boletín Oficial de la provincia para contratar un "Servicio de Producción y Distribución Satelital de Contenidos Audiovisuales con Unidades Móviles de Producción y Set de Conferencia Punto a Punto y el Servicio de Producción, Grabación y Emisión en Vivo de Contenidos Audiovisuales, bajo la modalidad de Orden Compra Abierta".

En base a los datos anunciados en el Proceso de Compra 401-0405-LPU26, los diputados y senadores libertarios presentaron sus respectivos pedidos de informes en cada cámara de la Legislatura de la provincia, donde ya el mandatario no podrá presentarse por un tercer período de gobierno y busca iniciar una carrera por la presidencia en 2027.

El presidente de la La Libertad Avanza en la provincia, el diputado nacional Sebastián Pareja, encabezó las presentaciones y advirtió que con esa contratación "en seis meses Kicillof va a despilfarrar 2.278 millones de pesos para crear un canal de propaganda propio ".

Ante esa sospecha, los bloques libertarios solicitaron detalles específicos al Poder Ejecutivo provincial principalmente para conocer el destino final de los recursos económicos, los medios de comunicación que recibirán la señal y los mecanismos de control previstos para evitar el uso partidario de los fondos.

Los legisladores señalaron que con sus pedidos de informes buscan determinar "si los contenidos producidos tendrán un carácter estrictamente institucional o si podrían ser utilizados para la promoción de funcionarios y de la propia gestión provincial".

En su presentación, los senadores y diputados apuntaron especialmente al monto millonario de la contratación, dado que el expediente contempla unidades móviles, cámaras de seguimiento, servicios de filmación con drones, sistemas de transmisión y un estudio propio de producción y emisión en vivo.

Esa estructura, alertaron también en un comunicado, permitiría "sostener una cobertura prácticamente permanente de la gestión provincial".

En una dura crítica a esa contratación y la gestión kirchnerista de la provincia, el diputado Pareja señaló que "el abandono y la inoperancia de esta gestión es tan evidente que Kicillof ya se da cuenta que la que gasta en pauta oficial no le alcanza" .

"Ahora va por un canal de propaganda propio , queriendo armar su medio provincial y en seis meses va a despilfarrar 2.278 millones de pesos de cada bonaerense cuando las escuelas están cerradas, los policías no tiene herramientas de trabajo y la gente es rehén de una provincia en crisis”, acotó.

A su vez, el presidente del bloque de senadores, Carlos Curestis, sostuvo que "la "comunicación institucional no está en discusión pero un gobierno que fracasa en las cuestiones más básicas pretenda gastar más de 2 mil millones para montar una estructura de comunicación propia en medio de la crisis que atraviesa la Provincia es una vergüenza . Las prioridades están completamente invertidas".

El diputado provincial Juan Esteban Osaba añadió que "lo de Kicillof ya es un delirio insostenible : mientras la provincia se hunde en la inseguridad, la crisis en el IOMA y los días de clases perdidos por los paros docentes, el gobernador usa la billetera de los que laburan para financiar su trinchera ideológica y abrir un canal de TV".

En medio de las críticas constantes de Kicillof a la gestión de Javier Milei y con miras a los comicios nacionales de 2027, el mandatario admitió en las últimas horas que volver a realizar las elecciones primarias abiertas puede generar "una posibilidad" para reordenar al peronismo ante las fuertes diferencias internas que lo dividen.

Fuente: Clarín