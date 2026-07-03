El gobierno nacional transfirió a la justicia porteña más competencias penales y los delitos cometidos por menores de edad

Los ministros de Justicia de la Nación y de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, respectivamente, firmaron este viernes dos convenios a partir de los cuales la justicia porteña asume más competencias penales, tanto sobre adultos como sobre menores de edad.

Se trata del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales del ámbito Nacional a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Acuerdo de transferencia en materia Criminal y Correccional de menores.

Es la primera transferencia de competencias penales en esta gestión y se suma al de Transferencia Progresiva de Competencias en Materia Laboral firmado entre Nación y Ciudad en febrero, aunque esta última provocó un conflicto legales con los jueces laborales nacionales que se resisten al traspaso.

"Trabajamos desde el primer día de gestión en cumplir la Constitución. Se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación", sostuvo Gabino Tapia, Ministro de Justicia de la Ciudad.

"Con este nuevo convenio podremos seguir consolidando políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una justicia eficiente y cercana para los porteños. Es lo que nos corresponde y es el mandato de nuestro Jefe de Gobierno, Jorge Macri”, agregó.

Por un lado, se traspasan las competencias judiciales en materia penal: delitos contra el honor (calumnias e injurias), la integridad sexual (abuso sexual, y explotación), la libertad (privación ilegítima, amenazas coactivas) y delitos como propiedad intelectual y protección de fauna (ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, conservación).

Por otro lado, la Ciudad también va a empezar a juzgar la totalidad de los delitos cometidos por menores de edad . Esto incluye tanto a los acusados de entre 14 y 18 años, como a los menores de 14 años involucrados en delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

Los convenios entrarán en vigencia una vez ratificados por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña y tras la aprobación de acuerdos posteriores sobre la transferencia de recursos para su implementación. Son un paso más en el camino hacia la consolidación autonomía plena de la Ciudad, que desde 1994 busca consolidar su propio sistema de justicia. Avanzar en la autonomía de la Ciudad es una política central en la gestión de Jorge Macri.

Los delitos que se transfieren a la Ciudad, en detalle

• Calumnias e Injurias (delitos contra el honor)

• Delitos contra la integridad sexual (abusos, corrupción de menores, promoción o facilitación y explotación de la prostitución, rapto)

• Delitos contra la libertad (reducción a la servidumbre; sustracción de menores; secuestro; amenazas)

• Delitos contra la seguridad del tránsito y medios de transporte

• Delitos contra la ley de propiedad intelectual.

• Delitos contra la ley de medicina veterinaria (ejercicio ilegal de la profesión) y contra la protección y conservación de la fauna silvestre.

• Menores: se transfiere la competencia sobre la totalidad de los delitos cometidos por menores de edad involucrados en delitos no federales. Esto incluye tanto a los acusados de entre 14 y 18 años, como a los menores de 14 años involucrados, para los que se prevé una intervención tutelar.

Fuente: Clarín