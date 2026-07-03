Estaba estacionado, lo chocó un camión municipal y su bebé salió volando por la ventana: “Por suerte, Dios me puso ahí”

Enzo Valenzuela había detenido el auto a un costado de la calle en Reconquista, provincia de Santa Fe. Su madre tenía que hacer una compras y él salió del asiento del conductor, rodeó el vehículo y fue a buscar a su hija, que estaba en el asiento trasero . De pronto, un camión municipal pasó con la tapa trasera abierta y casi desató una tragedia: la bebá salió volando por la ventana.

"Dios me puso ahí" , fue la reflexión del padre, un día después, con la nena ya recuperada.

Todo ocurrió el jueves a las 18.10 en la avenida Islas Malvinas al 1.300. Allí estaba estacionado el Fiat Siena blanco, en la puerta del comercio donde había entrado Viviana Robles, la madre de Enzo y abuela de la bebé.

Un camión municipal Iveco pasó por el costado del auto. Venía con la tapa trasera abierta y se enganchó con el parabrisas trasero del auto. El hombre quedó agachado, a borde de caerse, mientras su vehículo giraba en trompo por la inercia del golpe.

Por la ventana salieron despedidos elementos del auto y también salió volando la hija de Enzo . En ese momento, un auto que iba a pasar por la mano contraria, donde estaba la nena, aminoró la velocidad y frenó para evitar la tragedia.

El hombre corrió hasta donde estaba su hija, que "lloraba desconsoladamente" , y la tomó en brazos, antes de ir a reclamarle al conductor del camión, que había estacionado a pocos metros del lugar.

La bebé fue llevada a un hospital y quedó internada unas horas, para observarla por el diagnóstico de traumatismo de cráneo leve. También necesitó atención médica la abuela, la mujer de 53 años que estaba haciendo compras y que quedó en estado de shock por el accidente.

Se les hizo control de alcoholemia a los dos conductores, con resultado negativo.

"Siento el golpe fuerte. Atino a agacharme, pero cuando levanto la mirada, en milésimas de segundo, veo que mi hija sale despedida y atino a buscarla. La alcé, lloraba, pero no vi sangre o algo grave. Tampoco tenía el moretón que ahora tiene en la frente", dijo Enzo Valenzuela, en diálogo con el medio local Vía Libre .

Calificó al chofer del camión como "muy irresponsable" y añadió: "¿Qué hubiese pasado si hubiese agarrado a un chico, a un hombre o a quien fuera? Hoy no la cuenta".

Al respecto, concluyó: "Sabiendo que mi hija está bien y que ya está en su casa, estoy contento porque no pasó nada grave. Dios me puso ahí. Me llevo este garrón, pero sé que nadie perdió la vida".

Fuente: Clarín