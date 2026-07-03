Caso Agostina Vega en Córdoba: allanaron el bar “Wachitas”, donde trabajaba una de las presuntas encubridoras

La Justicia allanó este mediodía el bar “Wachitas” , ubicado en la ciudad de Córdoba, como parte de la investigación por el femicidio de Agostina Vega . En ese lugar trabajaba Soledad Andreani , una de las imputadas en la causa como presunta encubridora.

El procedimiento fue solicitado por la Fiscalía de 1° Turno y contó con la participación de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que inspeccionaron tanto el local como los pisos superiores del edificio .

Durante el operativo, los investigadores entraron con una computadora para cargar y analizar información que pudiera resultar de interés para la causa, informó El Doce . El despliegue, que se realizó en pleno mediodía, llamó la atención de vecinos y comerciantes de la zona.

Por ahora, la fiscalía no informó si el operativo arrojó resultados positivos.

Claudio Barrelier , el principal acusado por el femicidio de la adolescente, y Osvaldo Fassetta , su amigo y presunto encubridor, fueron trasladados esta madrugada bajo estricta reserva hacia el penal de Cruz del Eje .

A las 3 de la mañana, en el más absoluto de los silencios y sin decirle nada a nadie, los llevaron a Cruz del Eje”, indicó Eduardo Medina Allende, el abogado de Fassetta, en diálogo con Noticiero Doce.

A su vez, el letrado informó que ambos estaban en una celda de máxima seguridad, donde serán monitoreados las 24 horas. “ No se pueden comunicar entre ellos, están completamente aislados ”, sumó Medina Allende.

Hasta ahora, hay cuatro detenidos en la causa y tres de ellos -Barrelier, Fassetta y Andreani- están con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

En los últimos días también fue arrestada Marianela Palmero , pareja de Barrelier, que vivía en la casa donde ocurrió el crimen de Vega. La fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, la imputó por “encubrimiento doblemente agravado por el hecho precedente y por mediar violencia de género” .

Fuente: TN