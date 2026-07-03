Habló el papá de la bebé de un año que salió despedida del auto por el choque con un camión: “Se salvó de milagro”

“Es un milagro” , expresó Enzo, de 27 años, el papá de Magnolia, la beba de un año que fue noticia por salir despedida de un auto en Reconquista, Santa Fe, tras el choque de un camión municipal . El hombre reconstruyó los minutos del siniestro y el estado de salud de su hija.

El accidente ocurrió cuando el portón trasero de un camión municipal enganchó el auto en el que estaba la nena, que en ese momento se encontraba estacionado. El impacto hizo que el vehículo girara bruscamente y la bebé cayera al pavimento. Según relató su padre, todo pasó en cuestión de segundos: “Mi mamá baja a comprar, había lugar para caminar, doy la vuelta, bajo, la desabrocho y me quedo un ratito poniéndole la mantita y en ese momento fue el siniestro”.

Enzo describió también la desesperación de esos instantes, cuando corrió a asistir a su hija tras la caída: “Cuando yo atino a alzarla a mi hija y veo que no tiene nada, ahí me salió todo” , dijo el padre a radio Cadena 3. La niña no fue atropellada y luego de que el padre la recogiera, fue trasladada a un centro de salud, donde permaneció en observación.

Según confirmó el padre, Magnolia ya recibió el alta médica y se encuentra fuera de peligro . “Está todo perfecto, con un poquito de medicación por si surge algún dolor, pero totalmente fuera de peligro, así que contento por eso”, señaló. Y agregó: “Hoy lo único que importa es que mi hija está conmigo”.

Enzo también apuntó contra la falta de controles en la vía pública y cuestionó las condiciones en las que se produjo el choque. “Son errores de prevención, alguien que no tiene claro lo que puede provocar, puede matar a una persona” , afirmó. Además, marcó una diferencia con las exigencias que recaen sobre los conductores particulares: “A nosotros nos multan por todo, pero hay situaciones que pasan y nadie controla”, señaló en referencia a la circulación del vehículo municipal. Ya más calmado, el joven padre cerró su relato enfocado en la recuperación de su hija: “Trato de salir de ese lugar y seguir dándole felicidad, yo la veo todos los días”.

Fuente: TN