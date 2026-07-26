Internaron a una joven que discutió con su novio y fue arrastrada durante varios metros con un auto en Santiago del Estero

Una discusión de pareja terminó de la peor manera en Santiago del Estero . Una joven de 20 años resultó herida luego de que, según su denuncia, su novio la arrastrara varios metros con el auto cuando intentó impedir que se fuera del lugar, tras una pelea que habían mantenido momentos antes.

El episodio ocurrió en la intersección de las avenidas Belgrano y San Juan. De acuerdo con el relato de la víctima ante la Policía, la pelea comenzó cuando su pareja, identificado como B.O., decidió retirarse en su vehículo. En ese momento, la joven intentó frenarlo, pero el hombre aceleró y la arrastró varios metros.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones en la rodilla, la cadera derecha y la muñeca izquierda. La secuencia generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona y motivó un rápido operativo de emergencia.

Minutos después llegaron al lugar profesionales del Servicio de Emergencias de Santiago del Estero (SEASE), que asistieron a la joven y, tras una primera evaluación, la trasladaron al Hospital Regional debido a las múltiples heridas que tenía, según informó El Liberal .

Mientras la víctima recibía atención médica, efectivos policiales comenzaron con la investigación para reconstruir cómo ocurrió el hecho y tomar declaración a las personas involucradas.

La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría Comunitaria N°1, con intervención de una fiscal especializada en Violencia de Género, que deberá determinar las responsabilidades del caso y definir las medidas judiciales que correspondan.

Fuente: TN