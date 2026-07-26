Encontraron a la adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes

La adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes , fue encontrada este domingo sana. La Justicia había activado la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de la joven . La joven había sido vista por última vez el viernes y, desde entonces, nadie se había vuelto a contactar con ella.

Las autoridades difundieron su descripción física con el objetivo de facilitar su identificación y solicitaron la colaboración de la comunidad para encontrarla.

La madre de la adolescente, Alejandra, había dicho a TN que su hija se había ido a encontrar con su novio de 37 años para ir a Felipe Yofre, un pueblo cercano.

“Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular ”, había contado la mujer. “La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”, sumó.

Alejandra afirmó que su hijo llegó a encontrarse con el novio de la adolescente y que él “habría querido llevársela a Brasil”. Además, sostuvo que el hombre quedó a disposición de la Justicia y será indagado.

Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas en las que la adolescente permaneció desaparecida y establecer si se cometió algún delito.

Fuente: TN