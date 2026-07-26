Aitana y Plex: una historia de amor que empezó en Japón, siguió en Nueva York y se coronó con un beso sobre el ring

El sábado 25 de julio tuvo lugar La Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos . Este evento que enfrenta sobre un ring de boxeo a diferentes streamers e influencers de Hispanoamérica, tuvo como protagonistas en La Cartuja de Sevilla a Aitana y Plex (Daniel Alonso). El beso que los dos se dieron tras la pelea del creador de contenido dio la vuelta al mundo y marcó la noche. Descubrí en esta nota cómo nació su historia de amor y por qué es una de las que más da que hablar en España.

En marzo de 2025 , Aitana viajó a Tokio para grabar un videoclip bajo su contrato con Universal Music Japón. Por su parte, Plex grababa para su blog su tercera vuelta al mundo y justo en ese mismo mes coincidió con la cantante en el país nipón.

Es por ese motivo que el creador de contenido la invitó a participar de un video y rápidamente los usuarios percibieron la buena complicidad entre ambos.

Después de su encuentro en la capital japonesa, la catalana viajó a República Dominicana con sus amigas para tomarse unas vacaciones. Además, usó su tiempo en ese paraíso caribeño para grabar otro clip. Nuevamente, la artista y el creador de contenido se cruzaron y para muchos de sus fans ya no era coincidencia, aunque los implicados no se referían ni siquiera a una amistad.

Cuando Plex terminó su vuelta al mundo en Nueva York, al cierre de su video apareció Aitana en la habitación del hotel , el primer guiño de que había algo más que una buena sintonía entre los dos.

El medio español Europa FM destacó una cita que el influencer dijo meses después de haberla conocido: “Nuestra primera cita fue en Japón, la segunda en República Dominicana y la tercera en Nueva York. Todo parecía una película… lo llevamos de una forma privada y para mí fue, sin duda, lo más bonito del viaje”.

El noviazgo se mantuvo en secreto y los dos se mostraban de forma tímida en público. Evitaban a la prensa y preferían sostener su relación con su círculo íntimo. Sin embargo, en junio de 2025 Aitana publicó un carrusel de fotos acerca del festejo de su cumpleaños y allí apareció Plex . No fue un invitado más, sino que eso sirvió como la confirmación del romance. Asimismo, la canción “Superestrella” fue vinculada directamente a la historia de ambos.

Desde entonces circularon fotos de la pareja de vacaciones en la playa , donde ya no escondían su amor. En julio del mismo año, Plex estuvo presente en el Metamorfosis Tour de Aitana en el Estadi Olímpic de Barcelona y se animó a subir al escenario para bailar “Las Babys”. Días después la acompañó a Madrid para ver la actuación de la cantante en La Velada del Año 5 .

Para noviembre del 2025, la estrella de origen catalán ya se refería a su novio públicamente. En medio de la entrega de los Premios Latin Grammy, subió al escenario para recibir la estatuilla por la tapa de su álbum Cuarto Azul y dijo: “Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón…” .

En mayo de este año, el creador de contenido subió un video a su canal de YouTube donde enseñó los preparativos de Aitana antes de ofrecer un concierto en Sevilla. Allí aparecieron muy enamorados y los fans pudieron conocerlos en otra faceta .

El evento que reúne a diferentes streamers e influencers hispanos se llevó a cabo en Sevilla y concentró en el estadio 80.000 espectadores ; además, millones lo vieron a través de la transmisión en vivo de forma online.

El momento que erizó la piel de muchos fue cuando Aitana y Plex se besaron antes de que él subiera al ring para pelear contra el español Fernanfloo . En las redes sociales se volvió viral esta escena, la cual describieron como “un beso de película”. Para acompañar ese gesto romántico, los espectadores los aplaudieron y vitorearon.

Fuente: La Nación