Milei, en la Rural: “El crecimiento del sector energético y minería financiará la quita de retenciones”

El presidente Javier Milei encabezó este domingo el acto de inauguración de la 138.ª Exposición Rural en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde volvió a cerrar la tradicional ceremonia con un discurso ante productores y dirigentes del sector. Aunque había una fuerte expectativa por un eventual anuncio sobre una baja de las retenciones, el mandatario no hizo precisiones sobre nuevas medidas y se limitó a ratificar el rumbo económico de su gobierno.

“La carne vacuna está viviendo un momento histórico; la exportación creció un 46% en valor en los primeros cinco meses. El mercado de EE.UU. es una máquina de batir récords”, expresó Milei, que además reconoció el reclamo del sector por la carga impositiva y prometió avanzar en ese sentido. “Ustedes son los protagonistas de este cambio, y nuestra labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible ”, dijo.

En la misma línea, destacó que el campo genera el 60% de las divisas del país e hizo alusión a la relevancia del sector energético. “Hoy, la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país. Nosotros queremos señalarles que presenta una oportunidad: el crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero crecimiento del campo pujante en las próximas décadas", indicó.

“Nunca más debemos decir que el campo no genera empleo. Si convertir tierra en proteínas no fuera suficiente, el sector implica un cuarto del empleo formal de todo el país . Cuando al campo le va bien, a todo el interior y a toda la Argentina le va bien", vociferó Milei.

El jefe de Estado arribó al predio minutos antes de las 11, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Allí lo esperaba parte del gabinete, entre los que se encontraban la senadora Patricia Bullrich ; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger ; el diputado Luis Petri ; y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri . Al lado de Milei se ubicó el presidente de la SRA, Nicolás Pino .

Aunque el titular del Palacio de Hacienda aseguró que no iba a haber “ningún anuncio en particular”, en los últimos días habían crecido las versiones sobre una eventual reducción gradual de los derechos de exportación de la carne de novillo .

Tal como habían confirmado altas fuentes de la Casa Rosada a LA NACION, el Presidente pronunció un discurso “muy alineado con el campo” y con guiños a Pino, quien busca la reelección al frente de la entidad y competirá con su actual vicepresidente, Marcos Pereda.

Las puertas del predio abrieron a las 9 y el acto central comenzó poco después de las 11. El cronograma contemplaba el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, seguido por la llegada de Milei. Tras la interpretación del Himno Nacional, se proyectó un video conmemorativo por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina.

Tras los discursos de Pino y Milei, se realizó el tradicional desfile de campeones y maquinaria agrícola , que hasta hace unos días se iba a llevar a cabo previo a las palabras de los mandatarios . La duración del acto —que se realizará un domingo y no el tradicional sábado — demandará aproximadamente dos horas y finalizará cerca de las 13.30.

El cambio de día en la inauguración oficial responde a un pedido oficial, tal como ya había ocurrido hace dos años por un viaje de Milei, en este caso a Brasil, a donde fue para apoyar al candidato a presidente Flavio Bolsonaro .

Si bien no anunció una baja en las retenciones de la carne —que tributan un 5% , con un esquema similar a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo—, el jefe de Estado repasó las principales medidas adoptadas por su gestión para el sector .

En esta línea, en su visita a la exposición esta semana , Caputo intentó enfriar las versiones sobre un posible anuncio oficial. El ministro aseguró que todos los comunicados ya fueron realizados hace dos meses, en alusión a una baja de las retenciones al trigo y a la cebada .

Consultado entonces sobre una posible baja de los derechos de exportación, insistió: “ No, no hay ningún anuncio en particular. Los anuncios, como digo, se hicieron ya en su momento hace dos meses y, en la medida en que el superávit económico dé más margen, ojalá podamos entonces seguir bajando ”.

Fuente: La Nación