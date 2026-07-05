Impactante video: se rompió el escenario durante un concurso de baile K-pop en La Plata y dos jóvenes cayeron al vacío

Dos participantes de un concurso de baile cayeron del escenario durante la segunda jornada de La Plata Cómic en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Un video mostró el momento en que la estructura se rompió en medio de una coreografía .

Los organizadores aseguraron que los jóvenes, integrantes del grupo “Red”, fueron asistidos de inmediato y no sufrieron lesiones de gravedad.

El incidente ocurrió el sábado, durante una de las competencias de baile de K-pop , que formaban parte de un evento dedicado al mundo del anime, el cosplay y la cultura pop que este fin de semana reunió a cientos de personas.

El momento quedó registrado por una cámara instalada sobre el escenario. En las imágenes se ve a tres participantes realizando la coreografía hasta que, de un segundo a otro, el piso se rompe y dos de ellos caen .

Según los testigos, la música se detuvo inmediatamente y varias personas se acercaron para ayudarlos.

El video comenzó a circular en las redes sociales y generó preocupación entre quienes estaban en el evento. Aunque en un primer momento trascendió que los bailarines habían perdido el equilibrio, las imágenes muestran que la caída se produjo porque parte del escenario cedió .

Después del accidente, los jóvenes fueron atendidos por personal médico. Horas más tarde, la organización publicó un comunicado en el que contaron cuál era el estado de salud de los bailarines.

“Queremos llevar tranquilidad a todas las personas que se han preocupado por lo ocurrido. Los bailarines fueron asistidos y evaluados por el personal de salud, que afortunadamente confirmó que no hubo lesiones de gravedad . Además, los propios chicos nos informaron recientemente que se encuentran bien”, indicaron.

También agradecieron “la preocupación, el apoyo de todos los que ayudaron, la comprensión y la solidaridad recibidos” .

Fuente: TN