Lluvias aisladas y máxima de 9°C: así estará el clima en el AMBA este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de julio, día en el que se esperan lluvias.

Según los especialistas, se pronostican lluvias aisladas , con una probabilidad de precipitación de hasta un 40% que aumentará hasta un 70% con el paso de las horas.

Por la mañana, la temperatura será de 5°C , con vientos del este a velocidades de hasta 12 km/h. Se pronostican hasta un 40% de lluvias aisladas .

Para la tarde, se espera hasta un 70% de probabilidad de lluvias aisladas . La máxima será de 9°C y los vientos soplarán desde el sur a velocidades de hasta 12 km/h.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvias aisladas será entre 10% y 40% . La temperatura bajará a 8°C y los vientos soplarán desde el sur a velocidades de hasta 12 km/h.

Lunes 6: mínima de 4°C y máxima de 12°C, con neblina durante la madrugada y la mañana. Cielo parcial a algo nublado durante la tarde y la noche.

Martes 7: mínima de 3°C y máxima de 16°C, con cielo algo a parcialmente nublado con el paso de las horas.

Miércoles 8: cielo parcialmente nublado, con una mínima de 6°C y una máxima de 17°C.

Jueves 9: mínima de 7°C y máxima de 16°C, con cielo parcial a mayormente nublado hacia la tarde/noche.

Viernes 10: cielo parcial a mayormente nublado, con una mínima de 9°C y una máxima de 13°C, con vientos del noreste a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN