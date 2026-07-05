Fotos íntimas y chantaje: la condena a una mujer con Héctor Cavallero como víctima

Una mujer fue condenada en un juicio abreviado al reconocerse culpable de chantajear al reconocido productor artístico Héctor Enrique Cavallero (82) por más de 8.000 dólares a cambio de identificar a las personas que difundían imágenes que el hombre le había enviado a una persona por sus redes sociales.

Gabriela Soledad Santapaola (32) fue condenada a tres años de prisión en suspenso como coautora del delito de “ chantaje ”. Deberá fijar domicilio y se le dictó la prohibición de acercamiento y contacto respecto de sus víctimas, el productor teatral y ex director de Radio Nacional y su última esposa.

El fallo de 11 páginas -al que tuvo acceso Clarín - fue firmado por el juez Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 22, y rubricado por el fiscal general Marcelo Martínez Burgos y el defensor particular de la imputada.

Según el juez, se le atribuyó a Santapaola “haberle exigido a la víctima mediante intimidación, la entrega de 6.050 dólares, haciéndole creer que ese importe evitaría la difusión de sus fotos intimas mediante redes sociales y también por grupos de WhatsApp donde ya habrían circulado previamente sin su consentimiento”.

Además del pago de esa suma de dinero, la cual fue entregada por Cavallero en persona, la mujer solicitó 2.650 dólares, lo que motivó la denuncia por parte del reconocido productor.

Es que la condenada, junto con una amiga identificada como Stefanía o Sthefanie Bianchi , le ofreció a la mujer de Cavallero los servicios para poder encontrar a quienes estaban difundiendo imágenes íntimas e información que su esposo le había enviado a una supuesta persona que viviría en Francia.

El empresario se había contactado por Instagram y le “envió fotografías y videos". Según el fallo, "compartieron intimidad e información relacionada a vínculos, familia y trabajo”.

De acuerdo a lo que pudo saber Clarín , estos archivos fueron difundidos en chats de WhatsApp internos de la universidad privada en la que trabaja la mujer del ex director de Radio Nacional .

Enterada de la situación, Santapaola le ofreció a la mujer –quien había sido su profesora- los servicios de su supuesta empresa, la que poseía con su novia y que consistía en identificar a la o las personas que difundían ese material.

El trabajo tenía un costo de 6.000 dólares, le informó. En paralelo, la pareja del productor teatral realizó una denuncia por hostigamiento digital a finales de 2024.

Luego de aceptar, el 6 de enero del 2025 Santapaola llegó a la sede de la radio, donde Cavallero era su director. Allí, el ex marido de Valeria Lynch y ex pareja de Susana Giménez, entre otras personalidades del espectáculo, le entregó a la joven los primeros 1.050 dólares.

Ese mismo día, por la noche, el hombre se dirigió a un edificio en el barrio de Caballito, donde le dio otros 2.000 dólares. Según declaró, fue para pagar la mitad del valor acordado.

No obstante, al día siguiente Cavallero le abonó nuevamente a Santapaola, esta vez 3.000 dólares. Fue entonces que la joven le dijo que tenía que pagar una diferencia adicional de 2.650, lo que sumaba un total de 8.700 dólares por el trabajo ofrecido.

Cavallero finalmente se presentó en la Justicia nacional y denunció a la joven por el delito de extorsión . La presentación también incluyó a la presunta novia de Santapaola, identificada como Stefania o Stephanie Bianchi.

En su elevación a juicio, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 señaló que "quedó acreditado que Santapaola actuó con dolo directo, con conocimiento y voluntad de realizar la maniobra extorsiva, accionar que se encuentra consumado atento a la efectiva entrega de dinero".

Las pruebas valoradas por el juez del TOC N° 22 fueron aportadas varias de ellas por las víctimas. Capturas de pantallas de conversaciones, declaraciones de testigos e impactos en las antenas de los teléfonos celulares de la imputada fueron algunas de las evidencias admitidas.

Al momento de argumentar su fallo, el juez indicó que “la maniobra intimidatoria integral desplegada por la encausada se vio robustecida y complementada por los contactos entablados con la pareja del damnificado, tanto en forma previa, simultánea como posterior a los pagos".

"El acercamiento bajo el falso pretexto de poseer conocimientos informáticos para ‘esclarecer’ el origen de las filtraciones constituyó un claro acto de hostigamiento y presión psicológica oblicua ”, resumió.

“Esta conducta no solo sembró temor en el entorno familiar del afectado, sino que funcionó como un mecanismo de intensificación del cuadro coactivo, asegurando que la víctima principal cediera ante las exigencias económicas por el fundado temor a una afectación generalizada de su ámbito íntimo”, expresó.

Héctor Enrique Cavallero es un famoso productor teatral, musical y de cine con más de medio siglo de experiencia.

Desde 1972, trajo a la Argentina a artistas internacionales como Michael Jackson, Gloria Gaynor, Luciano Pavarotti, Ray Charles y Liza Minelli, entre otros. Además, co-produjo más de 50 recitales entre los que se destacan los de Madonna, Ricky Martin, Soda Stereo, Shakira y Roger Waters.

Además, fue productor musical y mánager de artistas como Valeria Lynch, Alejandro Lerner, Los Nocheros, Leonardo Favio, Maximiliano Guerra e Iñaki Urlezaga. En cine, co-produjo películas como "La Mary" con Susana Giménez y Carlos Monzón, y "La Tregua", que fue la primera película argentina nominada al Oscar.

En México, participó en la producción de shows de grupos como Kiss y Queen y llevó a la música argentina al corazón de París con un espectáculo de tango en la Tour Eiffel.

Cavallero también fue noticia por su vida amorosa. Fue pareja de dos grandes divas del espectáculo como Susana Giménez y Valeria Lynch.

Hincha fanático y socio vitalicio, Cavallero fue candidato a presidente y a vice del Club Atlético River Plate, donde ocupó la protesorería, desde donde tuvo a su cargo los Departamentos de Relaciones Públicas, Marketing y Prensa.

De hecho, entre 2001 y 2009, representando al club coprodujo shows de los Rolling Stones y U2.

En febrero del 2024 el presidente Javier Milei designó a Cavallero como director de la emisora pública Radio Nacional , donde mantuvo su cargo hasta junio del año pasado.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín