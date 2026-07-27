Habló el padre de la bebé que murió en Villa Gesell y defendió a la madre: “Para mí fue un accidente”

"Para mí fue un accidente" , fueron las primeras palabras con las que Daniel Aguirre, pareja de Lucía Sosa, se refirió a la muerte de su hija Isabella de dos años en Villa Gesell. Su mujer fue detenida este lunes tras 6 días de lo ocurrido con la nena.

En diálogo con TN, Aguirre se refirió por primera vez a lo que pasó ese 20 de julio por la tarde, cuando volvió del trabajo a la vivienda que comparte desde hace años con Sosa y los dos hijos que tienen en común.

"Salgo a las dos de la tarde, dos y media llego a casa y cuando llego me encuentro con el episodio de que la nena estaba tirada en una cama . La tomo en mis brazos. Uno lo primero que hace es tocarle el pulso y yo sentí que no tenía latidos. Como mamá ella estaba nerviosa porque la criatura no reaccionaba ", contó Aguirre.

Dijo, además, que su mujer nunca le contó que tuvo dos hijas que fallecieron en Mar del Plata . "No sabía nada. Me enteré de Lucas (el chico de 17 años, hijo de Lucía que la denunció) porque salió a hablar por los medios", agregó. Y sostuvo que la gente de su localidad lo conoce como un hombre "laburador": "Quiero caminar tranquilo por Gesell".

"Para mí fue un infierno estar seis días encerrado sin hacer vida", expresó el hombre, refiriéndose a los días que pasaron entre la muerte de su hija y la detención de Sosa.

Ante la pregunta de si Lucía le dio alguna explicación durante los días posteriores a la muerte de Isabella, Aguirre balbuceó pero no dijo nada contundente . Solo contó que este martes a su otro hijo con Lucía le realizarán una Cámara Gesell.

Tras las fuertes declaraciones públicas de Lucas Ruiz -uno de sus hijos mayores, que aseguró que sufrió violencia extrema durante los años que vivió con ella -, Lucía Sosa finalmente fue detenida esta tarde mientras se desarrollaba una marcha para pedir justicia por la pequeña Isabella.

La nena de dos años murió por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco , según reveló la autopsia.

Según pudo saber Clarín , a la mujer se le acusa del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo .

El lunes 20 de julio la niña fue trasladada al Hospital Municipal de Villa Gesell. Sosa explicó que su hija tomaba una mamadera cuando sufrió una broncoaspiración, descompensándose instantes después.

La nena llegó a las 16.50, sin signos vitales. Murió una hora más tarde, a las 17.53. Se supo que no se hallaron signos de violencia, ya sean de viejos o recientes.

El horror, sin embargo, no terminó en esta muerte. El caso de Isabella destapó un historial de su mamá: dos hermanitas de la nena murieron de la misma manera en 2013 y 2016.

En un primer momento el expediente judicial se caratuló como "averiguación causales de muerte" y tanto la madre como el padre de la nena, Daniel Aguirre -actual pareja de Lucía Sosa, con quien se casó en 2021- fueron notificados de la formación de la causa judicial.

Según pudo saber Clarín , Aguirre se desempeñó hasta el lunes 20 de julio como empleado en el área de servicios (corralón y vivero) de la Municipalidad de Villa Gesell.

La mujer de 43 años ya había perdido dos hijos de cinco y once meses con una pareja anterior, Héctor Javier Picart (62). Por el caso de uno de ellos estuvo detenida junto a Picart con prisión preventiva. Fueron acusados por "presunto abuso y homicidio" y estuvieron detenidos casi dos años.

Finalmente fue absuelta tras un juicio celebrado en un tribunal de Mar del Plata en 2018, que consideró que no había pruebas de maltrato o abuso para con la menor fallecida. En medio de ese proceso se descubrió la muerte de otra de sus hijas en 2013.

En ambos casos, los informes médicos atribuyeron los decesos a complicaciones respiratorias y no a lesiones traumáticas. Pero igualmente le quitaron la tenencia de sus otros cuatro hijos.

Posteriormente, Sosa decidió mudarse a Villa Gesell en donde tuvo dos hijos más con otra pareja, Daniel Aguirre. Una fue Isabella.

Fuentes de la investigación afirmaron a Clarín que próximamente se tomará declaración testimonial de Lucas Ruiz, el hijo de 17 años de Sosa que fue adoptado por otra familia y que ya denunció abiertamente en medios de comunicación que de pequeño había sufrido episodios de violencia extremos por parte de Sosa y su pareja de ese momento. También declarará su madre adoptiva.

Según pudo saber este diario existe también una citación de declaración en la Fiscalía N° 6 de Villa Gesell para Héctor Javier Picart, ex pareja de Lucía y padre de las dos nenas que fallecieron en Mar del Plata.

Fuente: Clarín