Osvaldo Jaldo firmó el decreto y desdobló: las elecciones provinciales en Tucumán serán el 9 de mayo

De vuelta en funciones tras la intervención médica a la que fue sometido la semana pasada, Osvaldo Jaldo firmó el decreto que le puso fecha a las elecciones en Tucumán: se harán el domingo 9 de mayo. Es la primera provincia que confirma su calendario electoral, apartado del cronograma nacional que incluye la votación presidencial.

La decisión fue oficializada este lunes, a través de la firma del decreto correspondiente, en una conferencia de prensa que dio tras reunirse con su gabinete en la Casa de Gobierno local.

Según dijo Jaldo, la convocatoria respeta "la normativa vigente, los antecedentes electorales de la provincia y los plazos establecidos para la organización del proceso". Los tucumanos elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y delegados comunales.

“Esa elección es para el 9 de mayo del año 2027, dejando claro que no estamos adelantando absolutamente ninguna fecha electoral, que lo único que estamos haciendo hoy, dándole continuidad a lo que se hizo en el año 2019 y lo que se hizo en el año 2023, donde las elecciones fueron en mayo y en junio. Y hoy estamos llamando para el mes de mayo", dijo el mandatario tucumano.

Las elecciones nacionales de 2027 están previstas para octubre.

En tanto, Jaldo desestimó las versiones sobre un adelantamiento como parte de su estrategia electoral e insistió en que la medida está sujeta a la legislación tucumana.

“ Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones, conveniencias, es totalmente falso . Simplemente, estamos respetando la Constitución con sus modificaciones judiciales que se hicieron, estamos respetando fallos judiciales en las leyes provinciales”, aseguró.

En el mismo sentido, reiteró que el llamado respeta los tiempos para que todos los partidos políticos puedan cumplir con los requerimientos que implica el cronograma dispuesto por la Junta Electoral. Es decir, aseguró, tendrán "el tiempo suficiente para que todos, en igualdades de condiciones" puedan afrontar este proceso que llevará a la elección de las nuevas autoridades.

El gobernador -aliado al gobierno de Javier Milei- informó que el decreto incorporó, por primera vez, la aplicación de la Ficha Limpia para quienes aspiren a ocupar cargos electivos o funciones en la administración provincial:

“Por primera vez en Tucumán, aquellos que quieran ser candidatos a cualquier cargo o ser funcionarios de la provincia de Tucumán, van a tener que tener determinados requisitos, es decir, no tener cuentas pendientes con la justicia”, sostuvo y enfatizó en que la implementación de esta propuesta posiciona a la provincia “en un modelo federal” debido a que en el plano nacional todavía no se adoptó una decisión similar

Jaldo quiere ir por su segundo mandato como gobernador. Ya fue dos veces vice y anteriormente quedó al frente del Ejecutivo provincial cuando Juan Manzur fue jefe de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández.

El peronismo podría ir dividido, con Manzur o el diputado Pablo Yedlin como postulantes. En tanto La Libertad Avanza evalúa al exministro del Interior Lisandro Catalán y a los diputados Federico Pelli y Gerardo Huesen como posibles rivales de Jaldo, de relación estrecha con la Casa Rosada.

Tucumán es una de las siete provincias que -en algunas de sus divisiones- maneja el peronismo, junto con Buenos Aires (Kicillof), Catamarca (Jalil), Formosa (Insfrán), La Pampa (Ziliotto), La Rioja (Quintela) y Salta (Sáenz).

Hoy el gobernador puso en marcha la campaña electoral y convirtió a Tucumán en la primera provincia en convocar a elecciones para 2027. Mientras tanto, los tucumanos siguen esperando gestión, crecimiento y soluciones. Desde La Libertad Avanza proponemos algo simple: terminar… pic.twitter.com/4hMvkDAb29

Uno de los primeros en reaccionar al establecimiento de la elección provincial fue Lisandro Catalán. "Desde La Libertad Avanza Tucumán queremos decir que vamos a competir y triunfar el año que viene con las reglas que usted ya decidió", lanzó el exfuncionario nacional.

"Parece que el gobernador está abocado ya al tema electoral del año que viene y no tanto en gestionar una provincia sumergida en la provincia y el atraso", cuestionó Almirón, que apuntó a contradicciones entre la decisión de Jaldo y la Constitución provincial.

Y añadió: "Desde La Libertad Avanza proponemos algo simple: terminar con los acoples y competir con una lista única por espacio político . Menos gasto, más transparencia y reglas claras para todos".

Fuente: Clarín