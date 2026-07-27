Caravana de motos y carteles: así fue la despedida tumbera al ladrón que murió durante un robo en Malvinas Argentinas.

Con una despedida tumbera y una caravana de motos, familiares y amigos despidieron al motochorro de 17 años que murió tras ser baleado por un policía de la Ciudad durante un intento de robo en Malvinas Argentinas.

El “velorio” fue en la tarde del domingo en José C. Paz, barrio en el que vivía, y quedó registrado por algunos de los presentes. Los videos no tardaron en viralizarse y muestran varias motos acompañando el cortejo, mientras otras personas incendiaban un vehiculo en honor a Benjamín Moralez , conocido como “Pichilo” .

A su vez, el joven delincuente también recibió mensajes a través de las redes sociales. “Mal ahí Pichilo , tan buena persona amigo, descansá en paz. Pocos momentos compartidos, pero te hiciste querer, enano”, escribió un usuario.

Otro joven posteó: “Te voy a extrañar por siempre, hermano Pichilo”. Una joven compartió las imágenes de la despedida tumbera y manifestó: “Volá alto, Benja. Ladronazo. Descansá en paz, manito. Cuidanos a todos desde arriba”.

El adolescente murió la semana pasada luego de participar de un intento de robo contra un policía de la Ciudad de Buenos Aires que estaba de franco en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la calle Chile. El efectivo, un oficial de 28 años, circulaba en una moto Honda Tornado junto a un acompañante cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en otra motocicleta.

Según la investigación, los asaltantes se acercaron por detrás y, a punta de pistola, les exigieron que entregaran el vehículo. En ese momento se produjo un enfrentamiento armado: los delincuentes dispararon primero, pero no lograron herir al policía, que respondió con su arma reglamentaria.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los sospechosos cayó herido sobre la Ruta Nacional 8 y murió en el lugar antes de poder ser asistido por el personal de emergencias.

Durante las pericias, la Policía secuestró junto al cuerpo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, que no registraba pedido de secuestro. También quedó preservada el arma reglamentaria utilizada por el oficial durante el enfrentamiento.

El segundo delincuente logró escapar herido en la motocicleta en la que ambos se desplazaban y huyó hacia la Ruta Provincial 197. Según informó el periodista Ignacio González Prieto en TN, permanece internado en el Hospital Mercante de José C. Paz con custodia policial.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 18 de Malvinas Argentinas. La causa fue caratulada como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado. El policía, en tanto, quedó en libertad porque el fiscal consideró que actuó en legítima defensa.

Fuente: TN