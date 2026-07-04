Escándalo en Santa Fe: detuvieron a dos policías acusados de robarle US$1500 a un automovilista durante un control

Un escandaloso caso de robo y corrupción involucra a dos agentes de la Brigada Motorizada de Santa Fe . Ambos fueron detenidos en las últimas horas acusados de robarle 1500 dólares a un conductor durante un control policial .

Ocurrió cerca de las 19 del viernes en la ciudad de Santa Fe. El automovilista contó que circulaba en su auto junto a su hijo de dos años cuando fue demorado por dos policías, Leandro C. y Pablo P . Denunció que le pidieron coimas y le sacaron dinero sin que se diera cuenta .

Fuentes del caso, a las que tuvo acceso el portal Aire de Santa Fe , indicaron que el conductor fue obligado a detener su marcha en Bulevar Pellegrini y San Lorenzo.

Los agentes requisaron el auto y alertaron que llevaba una importante suma de dinero, por lo que le exigieron que les entregara una parte a cambio de no detenerlo .

El denunciante accedió y les entregó 400 dólares . Sin embargo, después de que los agentes se retiraran, notó que le habían sacado otros 1500 dólares . De inmediato, radicó la denuncia en la sede de Asuntos Internos de la Policía.

Los investigadores buscaron a los agentes señalados como autores del robo y los encontraron esa misma noche. Cuando los requisaron, encontraron el dinero denunciado por el automovilista: uno tenía 1100 dólares y el otro los 400 restantes .

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia . El caso quedó a cargo del fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández. La investigación continúa.

Fuente: TN