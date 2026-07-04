Liberaron al portero acusado de abusar de nenes en un jardín de Rosario

La Justicia santafesina dejó en libertad a Rubén Augusto Lima , el portero acusado de abusar de nenes en un jardín de infantes en la ciudad de Rosario .

El hombre de 55 años había sido imputado el 17 de junio por tres hechos distintos y había quedado bajo prisión preventiva. Sin embargo, las entrevistas en Cámara Gesell realizadas a los chicos señalados como las víctimas no aportaron elementos contundentes que pudieran sostener la acusación .

Por este motivo, el juez Rafael Coria emitió una resolución en la que ordenó la liberación del hombre. Pese a ello, la causa sigue abierta y Lima deberá cumplir con una serie de medidas de conducta .

Entre ellas está la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe, por lo cual tendrá que presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y el impedimento de contactarse con las familias denunciantes, según consignó La Capital .

La causa salió a la luz a principios de junio cuando una madre denunció que su hijo había sido víctima de abusos dentro del Jardín de Infantes N° 261 “Paulo Freire” , ubicado en el barrio Empalme Graneros.

Según dijo entonces, el nene le contó que el portero lo había amenazado con un palo para que no revelara lo ocurrido . A partir de esa situación, comenzaron a aparecer otros testimonios de familias de alumnos que vivieron lo mismo.

La detención del acusado provocó una fuerte conmoción en la comunidad educativa. Ese mismo día, un grupo de madres y familiares se concentró frente al jardín y protagonizó momentos de tensión mientras exigían respuestas y reclamaban justicia. La policía montó un operativo para evitar incidentes mayores.

Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso la intervención de la institución y resolvió reemplazar a todo el personal del establecimiento, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.

Fuente: TN